Alexandra Stan împlinește 32 de ani. Imagini cu artista la 15 ani, când visa să devină o mare cântăreață

Alexandra Stan își aniversează, astăzi, ziua de naștere. Artista împlinește 32 de ani și până la această vârstă are numai motive de mândrie atât cu frumusețea ei, cât și cu parcursul său muzical.

Astăzi este ziua Alexandrei Stan[Sursa foto: MediaFax Foto]

Alexandra Stan a dus numele României în fiecare țară până în America și în Asia cu piesa sa, "Mr. Saxobeat". Muzica ei i-a vrăjit pe toți atât în țară, cât și în străinătate.

Alexandra Stan s-a născut pe 10 iunie 1989 în Constanța. Artista a cochetat cu muzica de mică. A participat la numeroase concursuri muzicale și a avut o apariție impresionantă la Festivalul național de muzică ușoara de la Mamaia.

La vârsta de 15 ani, ea a fost remarcată de cei din trupa Hi-q. Ei au fost primii care i-au descoperit potențialul și au difuzat-o la o televiziune națională, unde prezentau emisiunea "HI-Q noi 2", în anul 2003. Ea a interpretat atunci o piesa care îi aparține Paulei Seling "La radio se anunță ploi".

Alexandra Stan, în topurile internaționale

Primul single lansat în 2009, "Lollipop" s-a bucurat de un real succes în România. Al doilea single "Mr. Saxobeat", lansat în 2010, a ajuns în mai puțin de 2 luni cel mai mare hit al ei în România, ocupând primul loc în "Romanian Top 100" timp de 8 săptămâni la rând. A ajuns pe prima poziție în Italia, Danemarca, Slovacia, Ungaria și Polonia.

La sfârșitul lunii mai "Mr. Saxobeat" a ajuns prima piesă românească pe poziția fruntașă în Germania de la "Dragostea din Tei". A fost numărul 1 în Austria, Germania și Elveția timp de 20 de săptămâni în total.

Alexandra Stan a primit multe premii pentru "Mr. Saxobeat", precum discul de platină în Australia, Spania, Danemarca, Suedia și Italia. La Romanian Music Awards 2011 a primit 2 nominalizări pentru "Mr. Saxobeat", Best Dance și Best Song pe care le-a și câștigat. Ea a fost, de asemenea, nominalizată pentru Premiul MTV Europe Music Awards pentru Best European Act.

Alexandra Stan, agresată fizic de impresarul ei

Alexandra Stan a fost agresată d eimpresarul ei, în 2013[Sursa foto: Captură YouTube]

În 2013 alexandra Stan a trecut prin clipe grele în 2013 când a fost bătută de impresarul ei. Ea a ajuns la spital și a fost nevoită să-și anuleze concertele. Ea a ieșit public, cu urme de violență pe față și a povestit ce s-a întâmplat.

"Am trecut prin asta și m-a marcat atât pe mine, cât și restul țării, cred. Da, a fost crunt. A fost un moment în care eu m-am trezit la realitate. Mi-am dat seama ce se întâmpla de fapt, cine erau oamenii ăia cu care eu lucram de 3 ani jumate, cine erau oamenii pe care eu îi creadeam familie, despre care eu credeam că mi-a pus Dumnezeu mâna-n cap.

Cu câteva luni înainte, tata începuse să-mi spună, pentru că el fusese tour manager-ul meu, mergea cu mine peste tot în concerte, și el mai afla chestii, de la promoteri, de la agenți, începuse să mai audă adevărul: câți bani se luau pe un concert, cine încasa de fapt. El începuse să audă tot felul de chestii de genul ăsta. Și el îmi spunea, dar pentru că eu aveam părerea asta despre tata dinainte, că a greșit, că a făcut el niște credite și n-a zis, credeam că el minte. Pentru că aveam imaginea asta despre el. Și de fapt el nu mințea, el spunea adevărul, s-a dovedit ulterior", a povestit Alexandra la "40 de întrebări cu Denise Rifai".