Alexandra Stan s-a îmbrăcat în costum popular la cununia civilă. Elena Lasconi a oficiat căsătoria: "Au fost multe lacrimi de bucurie"

In articol:

Alexandra Stan a surprins pe toată lumea, după ce a declarat că s-a căsătorit. Nimeni nu se aștepta la acest lucru, pentru că artista nu a dat de înțeles că ar fi într-o relație. Însă, a organizat în secret până la cel mai mic detaliu și au avut parte de un eveniment intim și frumos.

Alexandra Stan și Emanuel, îmbrăcați în costume populare la cununia civilă

În urmă cu două luni, Alexandra și Emanuel au pășit în fața ofițerului de stare civilă, la Câmpulung Muscel, de unde provine soțul său.

Alexandra Stan și Emanuel[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Cursuri de vindecare prin ”energie sexuală” cu soțul Alexandrei Stan! Bărbatul care a dus-o la altar pe artistă vindea, anul trecut, cu 100 de lei, ”tehnici vechi de 3000 de ani”! EXCLUSIV

Elena Lasconi a scris pe pagina sa de Facebook că, acum două luni, cei doi îndrăgostiți au decis să își unească destinele, îmbrăcați în costume populare.

Întregul eveniment a fost ținut departe de ochii curioșilor, iar alături de Alexandra și Emanul au fost doar câteva persoane apropiate.

Alexandra Stan și Emanuel, îmbrăcați în costume populare la cununia civilă[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alexandra Stan s-a căsătorit în secret. Primele imagini cu artista în rochie de mireasă: "Atunci când există iubire..."

„Mr. Saxobeat este din Câmpulung! Mă bucur că, în urmă cu două luni, am oficiat, “în secret”, căsătoria Alexandrei Stan cu câmpulungeanul Emanuel. Au fost multe lacrimi de bucurie, emoţii, atât din partea mirilor, rudelor, dar şi din partea mea. Cred că a fost cea mai emoţionantă oficiere de căsătorie pe care am avut-o de când sunt primar. Căsătoria lor nu mai este un secret pentru că tinerii au hotărât acum să facă public acest fapt. Am respectat şi respect dorinţele oamenilor şi cred că faptul că nu a “transpirat” nimic despre această căsătorie spune multe”, a scris Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.