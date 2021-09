Alexandra Stan și-a făcut testul COVID! Vedeta a postat rezultatul pe rețelele de socializare

In articol:

Theo Rose și Elena Merișoreanu sunt doar două exemple de celebre artiste infectate cu virusul SARS-CoV-2. În timp ce interpreta de muzică populară de află internată la Sspitalul Matei Balș din Capitală, Theo Rose a fost ceva mai noroscoasă, iar pentru că are simptome mai ușoare nu a avut nevoie de intervenția medicilor, ci se află în izolare la domiciliu.

La aflarea veștii despre colegele ei de beaslă, Alexandra Stan nu a putut rămâne indifiderentă, așa că pentru liniștea personală a trecut pargul unei clinici unde și-a făcut un test PCR, pentru a afla dacă s-a infectat sau nu cu coronavirus. Rezultatul nu a întârziat să apară și l-a și postat pe rețelele de socializare.

Alexnadra Stan [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan a primit rezultatul testului COVID

Artista este extrem de activă pe rețelele de socializare și nu trece o zi fără să nu fie în contact cu fanii ei. n urmă cu doar câteva ore, aceasta le-a dezvăluit internauților că a mers entru a se testa să afle dacă este sau nu infectată cu virusul SARS-CoV-2. Vedeta a postat totul pe pagina ei de Instagram.

Fără prea multe cuvinte, într-unul dintre cele mai recente InstaStory-uri, Alexandra Stan, fără alte descrieri, a postat testul PCR pe care l-a făcut în urmă cu câteva ore.Iar pentru că fericirea a fost mare, artista a vrut să celebreze această veste alături de comunitatea ei de pe rețelele de socializare. Fanii

ei au fost bucuroși să afle că aceasta nu s-a infectat cu coronavirus.

Rezultatul PCR al Alexandrei Stan [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan, adevărul despre căsnicia cu soțul ei

Alexandra Stan s-a căsătorit în secret în urmă cu câteva luni și a luat pe toată lumea prin surprindere cu gestul său. Ea a făcut mai multe dezvăluiri controversate despre căsnicia ei în cel mai recent podcast în care a fost invitată.

Vedeta a dat de înțeles că mariajul ei este unul cu probleme.

„E bine. E greu, îți dai seama, nu e ca și cum nu ești căsătorit. E frumos. Eu mi-a dorit dintotdeauna să am o relație serioasă. Cu toți bărbații cu care am fost am avut o relație lungă, nu știu, trei relații lungi am avut. Îmi doresc foarte mult o familie, îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. Mie îmi place mult chestia asta. Am crescut cu bunică-mea în casă, cu mama, cu tata, cu soră-mea, suntem mulți”, a declarat Alexandrea Stan, în podcast-ul lui Damian Drăghici.