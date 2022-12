Alexandra Ungureanu, mai sinceră ca niciodată, la 41 de ani! Artista a mărturisit ce s-a schimbat la ea în ultimele două decenii: „Nu credeam că voi avea o carieră”

In articol:

Alexandra Ungureanu împlinește 41 de ani și este mai sinceră ca niciodată. Artista a dezvăluit ce vrea să facă în următoarea perioadă, dar și cum a evoluat în ultimele decenii.

Această perioadă îi amintește cântăreței de copilărie, de modul în care își sărbătorea atunci aniversarea, dar și de dorințele pe care le are pentru ziua ei acum, la maturitate.

Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Ungureanu, amintiri din copilăria în perioada comunistă

Alexandra Ungureanu aniversează 41 de ani. Acum, vedeta este pe picioarele ei, are o carieră de succes și o comunitate mare de persoane care o admiră și care îi ascultă cu plăcere piesele.

Când era tânără însă, artista nu credea că o să ajungă vreodată să fie atât de celebră încât să se poată întreține exclusiv din muzică, chiar dacă își dorea acest lucru încă de atunci.

„Îmi doresc să mai fac treaba asta cu cântatul mulți ani, pentru liniștea mea să scap puțin de povara incertitudinii, să pot crea liniștită. Am momente în care mă gândesc serios dacă nu ar trebui să mă apuc de altceva. Când o să mă retrag voi face ceva adiacent meseriei mele. Vreau să scot un album de hit-uri, care să însemne ceva pe piață. Am câștigat experiență, în ăștia 20 de ani s-au întâmplat lucruri la care nici n-am visat. Nu credeam că voi avea o carieră și că voi trăi din muzică. Nu îndrăzneam să cred că se vor întâmpla atâtea lucruri faine, am câștigat o relaxare pe care mi-o doream, cred că anii ăștia au trecut cu sens. Sunt și anumite lucruri care nu se vor așeza niciodată, cum ar fi lupta permanentă cu timpul.”, a mărturisit artista, pentru FANATIK.

Chiar dacă acum zilele de naștere vin la pachet cu urări de la apropiați, cu liniște și cu relaxare, când era mică, petrecerile pe care i le organizau părinții arătau cu totul diferit. Vedeta spune că cea mai mare parte a timpului o petrecea cu adulții, ascultând bancuri despre Nicolae Ceaușescu și regimul comunist.

„Anumite aspecte nu s-au schimbat din copilărie, în continuare îmi place să mi se cumpere pijamale. Mama nu mă nimerea deloc iar acum nu mai are nicio șansă, sper că a renunțat definitiv. Nici prietenii nu mă nimeresc la îmbrăcăminte. Am primit cadouri frumoase de-a lungul timpului: chitară, clapă, microfon. Eu mă bucur de orice lucru, nu numai de ziua mea.Îmi doresc timp de calitate și o petrecere memorabilă care nu prea are cum să se întâmple între Crăciun și Revelion când toată lumea este plecată. Trebuie să îi organizez pe toți din vară, să închiriez ceva și să fie petrecerea pe care o visez. Când eram mică stăteam mai mult cu oamenii mari și îmi plăceau bancurile cu Ceaușescu.”, a mai spus cântăreața.

