”Nu m-am simțit niciodată pregătită”. Alexandra Ungureanu vorbește despre cel mai mare regret al său. Marea dorință a artistei este tot mai greu de realizat acum

Fosta câștigătoare a emisiunii ”Bravo, ai stil”, Alexandra Ungureanu, este una dintre cele mai populare vedete de la noi.

Cântăreață de meserie, dar având apariții și în mai multe show-uri TV, Alexandra se laudă cu o carieră de zeci de ani.

Alexandra Ungureanu regretă că nu a devenit mamă de tânără

Din 1998 este în atenția publică, excelând la capitolul muzică, timp în care, deși a fost vizibilă pe partea artistică, și-a ținut cât a putut de mult viața personală departe de ochii curioșilor.

Deși nu s-a vorbit des despre relațiile artistei, acum, ajunsă la vârsta de 40 de ani, privind în urmă, dar și la colegele de breaslă, Alexandra Ungureanu spune că are un mare regret.

Chiar dacă tot timpul s-a axat mai mult pe carieră, în detrimentul vieții personale, fosta concurentă a show-ului din Asia spune că, poate, ar fi fost bine să le combine, așa cum au făcut și alte artiste.

Și asta pentru că cea mai mare dorință a sa la momentul actual este să devină mamă, lucru pe care îl regretă că nu l-a făcut la 20 de ani.

Vedeta spune că poate inconștiența tinereții i-ar fi schimbat radical viața, căci niciodată nu se va simți în totalitate pregătită să devină mamă. Și asta pentru că este conștientă cât de greu i-ar fi fost să crească un copil singură, pentru că bărbatul ideal nu a apărut până acum în calea sa.

”În ultima vreme mă gândesc cum ar fi fost să fac un copil mai devreme. Pur și simplu, dintr-o inconștiență totală. Dar nu m-am simțit niciodată pregătită și nici n-am simțit că aș avea omul potrivit lângă mine. Nu s-a legat și acum am 40 de ani, nu o să mai fie așa de ușor să fac copii. Mă uit în urmă și mă gândesc cum ar fi fost viața mea dacă făceam un copil. Am văzut la colegele mele, cariera merge mai departe, nu s-a schimbat nimic. Recunosc că mi-e foarte greu să gestionez unele lucruri. Nu sunt genul foarte activ, dimineață trebuie să am 2 ore numai pentru mine. Dacă aș fi avut un copil probabil că m-aș fi mișcat mai repede”, a declarant Alexandra Ungureanu, notează Fanatik.