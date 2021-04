Alexandru Arșinel a ajuns din nou la spital, după ce a fost externat săptămâna trecută. Actorul, infectat cu COVID-19 la două luni de la imunizare

In articol:

Alexandru Arșinel, în vârstă de 81 de ani, trece prin clipe grele după ce s-a infectat cu coronavirus, la două luni după ce s-a vaccinat împotriva infecției cu SARS-COV-2. Actorul este din nou internat la spital, conform Realitatea Plus. Arșinel și soția lui, Marilena, au fost diagnosticați cu coronavirus, după ce s-au imunizat cu Pfizer împotriva virusului.

Cei doi au avut o formă ușoară a bolii. Săptămâna trecută, Arșinel și soția lui au fost externați din spital.

” Ne simțim ca niște oameni bolnavi. Suntem de cinci zile în spital. Medicii mi-au promis că voi petrece sărbătorile acasă. E o formă, ei zic mai ușoară, din cauză că am făcut vaccinurile. Ne-am vaccinat în urmă cu două luni, cam așa, o lună jumătate. Nu mi-au spus că este posibil să mai fac acest virus după vaccinare. Asta e. Nu așa a fost? Nu asta s-a spus? Nu am crezut. Nu am crezut că voi trece prin așa ceva”, a declarat Alexandru Arșinel, la un post de televiziune, înainte de externare.

Alexandru Arșinel, din nou la spital

Deși actorul și soția lui au fost externați săptămâna trecută, iată că Arșinel s-ar fi întors din nou la spital, scrie Realitatea Plus. Acesta ar fi fost reinternat la ”Matei Balș”, după ce s-ar fi simțit rău.

Alexandru Arșinel a avut de-a lungul timpului mai multe probleme de sănătate. Actorul de 81 de ani a fost supus la o grea procedură chirurgicală, și anume transplantul de rinichi. Din nefericire, a fost diagnosticat cu diabet. „Să stai în casă, în vremurile astea, chiar nu mai e o copilărie, ci un lucru pe care trebuie să îl iei în serios, pentru că viaţa e foarte importantă acum, atât cât o avem”, îi sfătuia Arșinel pe români, acum puțin timp.