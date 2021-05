Alexandru Arșinel a învins lupta cu virusul COVID-19. Actorul a fost externat din spital

In articol:

În data de 17 aprilie, Alexandru Arșinel a fost internat la Institutul „Matei Balș” din Capitală. După o luptă grea cu virusul COVID-19, actorul a fost externat din spital.

Alexandru Arșinel și soția sa au fost infectați cu virusul COVID-19, deși erau imunizați cu două luni înainte de infectare. Cu toate acestea, complicațiile au apărut, iar cei doi au fost nevoiți să stea în spital pentru o perioadă. Au fost externați, iar la scurt timp actorul a fost dus din nou la spital.

Astăzi, în sfârșit, artistul poate spune că a câștigat lupta cu virusul nemilos. La ieșirea din spital, acesta a fost așteptat de soția lui, dar și de fiul acestuia. Se pare că la momentul actual se simte bine și nu mai este nevoie de supravegherea medicilor.

„Chiar acum mă externează, mă simt bine, chiar acum plec acasă, o să am o zi plină, medicii au decis că sunt bine din punct de vedere al sănătății. M-ați sunat chiar în momentul externării, mă așteaptă fiul meu jos”, a declarat Alexandru Arșinel, pentru Gândul.ro.

Ce pensie are Alexandru Arșinel?

De-a lungul timpului, marele actor a făcut turnee, a jucat teatru, a apărut pe micile ecrane și a fost și director.

Pentru toate astea, Alexandru Arșinel primește acum 33.720 de lei indemnizație de revoluționar, 58.116 ca pensie. Mai mult, pentru faptul că este manager la Teatrul de revistă, acesta primește 90.733 de lei.

„Este o pensie pe care am obținut-o muncind. Există o indemnizație de merit pe care o dă Ministerul Culturii și eu am o obținut-o. Toate încasările mele sunt justificate oficial. Ele s-au adunat și consider că le merit. Am 82 de ani și în acești ani am obținut o indemnizaație de merit și o pensie care se situează la un anumit nivel.

Pentru că sunt foarte mulți care nu au obținut aceste merite, li se pare că la mine este exagerat, dar mai sunt și alții. Dacă răspund și mă justific înseamnă că mă simt vinovat. Eu sunt trecut la pensie cu vreo 70 și ceva de ani de muncă, 20 de ani am fost director și 60 de ani am fost actor, am făcut turnee în toată lumea.

Eu cred că ar trebui chiar să fiu felicitat. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”, a spus Alexandru Arșinel.