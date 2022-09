Alexandru Arșinel își pregătise locul de veci. "Să nu aibă grijă copiii, când n-o să mai fiu". Unde va fi înmormântat marele actor

In articol:

Lui Alexandru Arșinel nu i-a fost niciodată frică de moarte. A spus-o chiar el, în numeroasele interviuri pe care le-a acordat le-a lungul anilor. Actorul a recunoscut, la un moment dat, că și-a pregătit locul de veci, pentru ca familia să nu aibă nicio grijă, după moartea lui.

Iată unde va fi înmormântat!

Alexandru Arșinel: "Mi-am făcut mormânt la Bellu, să nu aibă grijă copiii când n-o să mai fiu"

Alexandru Arșinel dezvăluia în urmă cu 7 ani, în cadrul unui interviu emoționant, că și-a pregătit locul de veci, la Cimitirul Bellu din Capitală. Actorul, care s-a stins din viață joi seară, la Spitalul Universitar, spunea că a recurs la o asemenea decizie din dorința de a-i lipsi de griji pe copiii săi, în momentul în care avea să părăsească această lume. Este vorba despre un cavou pe care stă scris, sub numele maestrului, și numele soției sale: "Sunt un om gospodar şi mi-am făcut mormânt la Bellu. Să nu aibă grijă copiii când n-o să mai fiu. Eu sunt un om gospodar și pregătesc toate, în așa fel încât să nu las multe probleme după mine. Eram la Noaptea Muzeelor și Bellu e considerat muzeu. Și am primit de la Primărie un telefon să merg cu câțiva colegi, după spectacol, să aprindem câteva lumânări la mormintele marilor actori, că ne așteptau cei de la Bellu.

Ne-am dus, ne-au primit imediat, am aprins lumânări. Și eram cu niște colegi de la Teatrul Tănase: 'Hai să vă arăt un mormânt de-al unui coleg de-al nostru'. Și mergeam așa și am ajuns la vreo 10 metri de locul unde este mormântul meu. Era acolo o familie cu doi copii așa… mai mari și el și ea își ziceau: 'Hii, uite mormântul lui Arșinel!', la care eu zic 'Aici sunt, doamnă!'. 'Vai, domnule Arșinel, așa ne-am speriat că e mormântul dumneavoastră!'. La care și ăștia, actorii: Du-te, mă, unde ne-ai adus aici, să ne arăți mormântul?!", povestea Alexandru Arșinel în 2015, pentru evelinepauna.ro.

Locul în care va fi înmormântat Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel avea o ultimă dorință

Alexandru Arșinel s-a confruntat, în ultimul an, cu probleme serioase de sănătate. În 2021, actorul a suferit o intervenție chirurgicală complicată la inimă, în urma căreia a reușit să se recupereze cu greu. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru "Teo Show", maestrul dezvăluia că mai are un singur dor: "Îmi e dor de scenă. Îmi e dor de public, de zâmbetul lor. Tot ceea ce vine de la public a însemnat un imbold extraordinar, o dorință extraordinară de viață, pentru că viața e tare frumoasă! Și mie mi-e dor de public, de zâmbetul lor generos, iar eu să încerc să le dau, să storc ce a mai rămas în mine.", mărturisea Alexandru Arșinel, în exclusivitate pentru "Teo Show".