Alexandru Arșinel se mai îmbogățește cu 100.000 de euro, în acest an! Actorul, supărat pe cei care spun că are pensia prea mare! EXCLUSIV

S-a tot vorbit în ultima perioadă despre pensia ”de lux” al lui Alexandru Arșinel, care la 82 de ani a ajuns să aibă venituri lunare cumulate de aproximativ 9.000 de lei.

Arșinel are de recuperat o datorie de la fiul lui

Actorul se pregătește însă să devină și mai bogat: el va recupera în acest an o sumă foarte importantă de bani.

Alexandru Arșinel va încheia anul 2021 cu 100.000 de euro mai bogat. Asta pentru că unul dintre oamenii pe care i-a împrumutat cu bani a ajuns la data scadentă. Debitorul este chiar propriul lui fiu, Bogdan Arșinel, care i-a cerut tatălui său un împrumut de 100.000 de euro în anul 2008 pentru a-și cumpăra o casă de vacanță în Grecia. Bogdan a mai împrumutat însă și alți 235.000 de euro de la fratele lui, Cristian Alexandru. Ambele datorii au ca dată scadentă anul 2021, conform declarației de avere a soției lui Bogdan Arșinel, Alice, care lucrează în Ministerul Afacerilor Externe.

Se poate spune orice despre Alexandru Arșinel, doar că are grija banilor nu. Actorul a declarat anul trecut câștiguri serioase doar din pensii și indemnizații: 33.720 lei (pensia de revoluționar), 72.512 lei (pensia normală), 74.772 lei (indemnizație de merit), 10.800 lei (indemnizație handicap gr.2). Media lunară este de 8.936 lei pe lună.

Arșinel: ”Am 70 de ani de muncă”

“Există o indemnizație de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecți. Am obținut locul întâi într-un top al celor mai buni artiști. Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani și am obținut o indemnizație de merit si o pensie după 70 de ani de muncă. Dacă mă justific înseamnă că mă simt vinovat. (…) Soția mea e paralizată, are certificat de handicap. Și eu am certificat de handicap de când am făcut transplantul. Mă necăjește că nici la vârsta asta nu sunt lăsat în pace”, a mărturisit Alexandru Arșinel într-un interviu pentru un post de televiziune.

“Și faptul că am fost operat de transplant de rinichi și am fost salvat, iar pentru unii a fost anormal pentru că mi s-a întâmplat mie. Nu am un leu obținut în viața mea decât prin muncă. Am 70 de ani de muncă, am fost 20 de ani director”, a mai specificat actorul.