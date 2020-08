Alexandru Cumpănașu, luat în vizor de interlopi

Alexandru Cumpănașu a fost luat în vizor de interlopi și de atunci primește mesaje amenințătoare pe pagina de Facebook. Cu puțin timp în urmă, el a postat un mesaj în care recunoaște că lucrurile au scăpat de sub control și spune că Poliția va acționa de acum înainte împotriva acestora.

„Clanurile interlope au scăpat de sub control. Această amenințare am primit-o acum câteva minute. Vă transmit atât: mai bine mor în picioare, decât să mor în genunchi. Nu îmi este teamă de voi, infractori ordinari. Cu o viață suntem atori toți. Dar eu cred că ați făcut o imensă greșeală acum. Indiferent că sunteți din clanul Duduienilor, alt clan sau doar niște golani ordinari sunt sigur că Poliția acum va acționa. Nu mai aveți scăpare. Nu mă voi opri din a arăta oamenilor cum amenințați, șantajați, împărțiți zone de influență sub amenințarea morții”, a fost mesajul lui Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Cumpănașu a publicat mai multe fotografii cu mesaje amenințătoare primite de la interlopi: „Unde te prind, îți tai beregata” sau „3.600 de cuțite bag în tine”.

„Treziți-vă, românilor, odată până nu ajungeți toți sclavii lor”

Alexandru Cumpănașu atrage atenția românilor să ia atitudine pentru a nu deveni „sclavii mafioților”. El a postat un filmuleț compromițător care arată, spune el, cum își împart cartierele interlopii.

„Le-am promis o surpriză interlopilor‼Urmăriți acest clip să vedeți cum își împart cartierele între ei și cum amenință pe alții să-și vândă casele din "zona" lor ⁉Ăștia sunt nevinovații care au pus stăpânire pe țară ‼️Credeați că niște "SĂGEȚI" de ale voastre care îmi arată cuțite mă intimidează ⁉️ Treziți-vă românilor odată până nu ajungeți toți sclavii lor” Și încă ceva: După ziua de azi vă vânez până vă distrug‼Luptăm împreună împotriva clanurilor, în grupul "STOP Abuzurilor asupra românilor”, a scris acesta.