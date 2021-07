Alexandru Rafila, despre vârful valului patru al pandemiei de COVID-19: ”Câteva mii de cazuri pe zi vor fi”

Alexandru Rafila [Sursa foto: Captură Video] 08:54, iul 31, 2021 Autor: Cristina Ionela

Medicul Alexandru Rafila a clarificat câteva aspecte în legătură cu valul patru al pandemiei de coronavirus, dar și cu cea de-a treia doză de vaccin împotriva infecției cu SARS-COV-2.

Reprezentanul României la Organizația Mondială a Sănătății spune că în ceea ce privește imunizarea anti-COVID-19 aceasta nu va fi obligatorie. „Da, am inceput o crestere, care se vede in ultimele 2-3 saptamani. Acum, sigur ca nu pune probleme din punct de vedere al asistentei medicale, dar el tot creste. În ce priveşte vaccinarea obligatorie, aici si OMS are acelasi punct de vedere, nu se va vaccina obligatoriu”.

Alexandru Rafila, despre vârful valului patru al pandemiei de COVID-19

Alexandru Rafila, despre cea de-a treia doză de vaccin anti-COVID-19

Rafila punctează faptul că a treia doză de vaccin anti-COVID-19 se va face doar în cazul persoanelor vulnerabile.

” In ce priveste a treia doza, aceasta se va face doar persoanelor vulnerabile, ca in Israel, unde se administreaza doar persoanelor peste 60 de ani, li se recomanda. De asemenea, persoanelor care sunt si vaccinate si au trecut si prin boala, nu li se va mai administra a treia doza de vaccin, nu este necesar. N-as spune ca nu mai au oamenii acces nicaieri. Din recomandarile Comisiei Europene am vazut ca sunt mai multe variante, vaccin, test PCR, trecut prin boala sau test antigen. Sigur, unele sunt mai comode, te vaccinezi o data si nu mai te chinui, dar asta tine de optiunea sau credinta fiecaruia.

Parerea mea este ca la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lui octombrie va fi varful valului 4 in Romania. Nu vreau sa fac speculatii, cum am vazut la prefectul Bucurestiului, care spunea ca jumatate din cazuri vor fi in Bucuresti. Nu se poate asa ceva, maxim 20% au fost in cel mai grav punct, iar acum in Bucuresti avem si multi vaccinati. Cateva mii de cazuri vor fi in Romania, dar ramane sa vedem cate mii, sa vedem ce categorii de populatie vor fi mai afectate si cum le ingrijim”, a spus Alexandru Rafila la România TV.