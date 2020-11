Alexia Eram, operată de urgență! Cum se simte fiica Andreei Esca la momentul actual

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Alexia Eram trece prin momente dificile! Frumoasa șatenă și-a îngrijorat fanii, după ce a postat un mesaj în care le spunea faptul că trebuie să meargă la spital pentru a fi operată. Primele declarații ale iubitei lui Mario Fresh despre intervenție.

Alexia Eram, operată de urgență

In articol:

Fiica Andreei Esca este foarte activă pe rețelele de socializare și de cele mai multe ori, frumoasa șatentă le povestește internauților despre ultimele noutăți din viața ei. De data aceasta, Alexia i-a îngrijorat destul de tare pe urmăritorii ei, după ce a anunțat faptul că urmează să se opereze.

Citeste si: Oana Zăvoranu, atac dur la adresa Alexiei Eram! Ce spune vedeta despre fiica prezentatoarei TV: "Nu are niciun talent..."

Citeste si: De ce ne sufocăm în Capitală? Obiceiul de la 1700, reluat de bucureșteni - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Antonia face primul pas spre împăcarea cu Lino Golden, Mario Fresh și Alexia Eram? Gestul care a dat-o de gol pe artistă: „Poți ierta...” FOTO

Vedeta le-a declarat că nu a putut să doarmă din cauza durerilor de stomac și că a fost să își facă imediat analize. Medicii i-au spus că trebuie să se opereze neapărat de apendicita. Se pare că iubita lui Mario Fresh are mari emoții, pentru că, din câte declară ea, nu a mai suferit nicio intervenție chirurgicală. În plus, se pare că cel mai tare îi este frică de anestezia totală. Cu zâmbetul de buze, Alexia a declar pe InstaStory că la momentul actual este internată în spital și așteaptă să fie operată, cel mai probabil pe seară o să se întâmple acest lucru.

Alexia Eram[Sursa foto: Instagram]

„Update-ul zilei de astăzi este că azi-noapte m-a durut foarte tare stomacul și burta și am fost să îmi fac analize și ecografie și am apendicită, așa că mâine, la 09:00 dimineața sunt la spital ca să mă operez. Am emoții, pentru că este prima operație și prima anestezie generală, dar o să fie bine”, declara ieri Alexia Eram pe InstaStory.