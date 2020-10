Antonia și Lino Golden

Antonia pare pregătită să îngroape securea războiului. După săptămâni în șir în care Lino Golden și Mario Fresh au lansat mai multe atacuri la adresa lui Alex Velea, frumoasa cântăreață este gata să ierte și să lase tot scandalul în urmă.

In articol:

În urma clipului video, postat de Velea, Mario Fresh și Lino Golden au făcut câteva postări în care îi mulțumesc artistului pentru tot ce-a făcut pentru ei. „Mulțumesc unchiule că ai avut încredere în mine și că m-ați luat la voi în casă. O să rămân veșnic recunoscător. Drumurile noastre se separă dar va doresc tot binele din lume”, a scris Lino Golden, pe pagina lui de Instagram, postând și o fotografie cu Alex Velea.

Mario Fresh a ținut și el să-i mulțumească lui Alex Velea, sperând că tot conflictul se va termina aici. „Am fost un GoldenBoy de la bun început și așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viață. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios și foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și așa... povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta... Apreciez faptul că a fost cerebral și încheie acest capitol așa frumos.Nu vreau să merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunoștință și mulțumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIAȚă! #13”, este mesajul publicat de Mario Fresh.

Mesajul Antoniei pentru Lino

Antonia pare să fi lăsat garda jos după aceste mesaje. Ea a postat un text sugestiv pe contul de Instagram, unde a transmis că ar putea ierta persoanele care i-au greșit, însă nu simte nevoia să reia legătura cu acestea. „Iertarea nu cere și reconectarea”, este mesajul distribuit de Antonia pe pagina de Instagram, postare care are și o descrierere mai detaliată: „Poți ierta pe cineva și încă să nu vrei să ai de-a face cu ei”.

Antonia, pregătită să-l ierte pe Lino Golden

Antonia, trădată și mințită de cei pe care-i considera prieteni

Iubita lui Alex Velea a răbufnit în mediul online, spunând că a fost mințită de foști prieteni. Antonia s-a arătat și ea deranjată de foarte multe ori, după ce Lino și Mario Fresh au ales să rupă orice legătură cu Alex Velea. Frumoasa cântăreață a dat de înțeles că este dezamăgită și se simte trădată.

Aceasta a răspuns la curiozitățile fanilor, pe pagina ei de Instagram, unde spune că a aflat târziu că un cuplu, trecut de vârsta de 30 de ani, o bârfea și vorbea despre ea altor cunoscuți. Nimeni nu știe la cine se referă artista, însă această declarație vine în timpul conflictului dintre Velea, Lino și Mario.