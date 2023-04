Alexia Eram și Mario Fresh, totul despre relația lor! Ce decizie a luat artistul : “Nu am fost de acord. Cred că este important să ne respectăm deciziile”

In articol:

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu deja de câțiva ani buni. Cei doi au reușit să treacă peste toate impedimentele cu care s-au întâlnit de-a lungul timpului și asta pentru că și-au respectat deciziile și s-au susținut reciproc.

Cea mai mare provocare a relației lor a fost distanța cu care s-au confruntat în perioada în care fiica Andreei Esca a decis să urmeze cursurile unei facultăți din străinătate. Cu toate acestea, cei doi au făcut față situației și nu se tem să mai treacă încă o dată prin asta.

Alexia Eram și Mario Fresh, despre distanța în relație

Alexia Eram și Mario Fresh se bazează pe încredere și susținere în relația lor, motiv pentru care nu consideră nici distanța o problemă prea mare. Cei doi își respectă alegerile personale și nu se descurajează atunci când vine vorba de proiecte pe plan profesional, chiar dacă asta implică să stea la distanță o perioadă de timp.

“Mario Fresh: Suntem foarte obișnuiți cu treaba aceasta, dar nu cred că mai este cazul. Nu știu dacă ea mai vrea să mai meargă să facă un master.

Alexia Eram: Și chiar dacă am mai vrea să facem ceva pentru noi, cred că este important să ne respectăm deciziile. Dacă pentru el este important să meargă undeva, timp de o lună să facă muzică în altă țară sau habar n-am, îl susțin cu cel mai mare drag”, au declarat cei doi pentru ego.ro.

Ce spune Mario Fresh despre posibilitatea de a se înscrie la o facultate?

Mario Fresh este sigur că nu are nevoie de o facultate pentru a-și urma visul și susține că are deja tot ce îi trebuie pentru a se întreține din muzică. Mai mult decât atât, artistul a avut o discuție cu rudele sale și le-a demonstrat că își poate atinge idealurile și fără o diplomă. Pe de altă parte, Alexia Eram a fost nevoită să urmeze cursurile unei instituții, întrucât tânăra nu era sigură ce vrea să profeseze în viitor, iar facultatea i-a fost de mare ajutor.

“Mario Fresh: Nu am nevoie, chiar nu am. Bine, este o discuție foarte lungă, am avut-o cu părinții, cu bunicii. Tot mă împingeau să fac facultatea după ce am terminat liceul. Nu am fost de acord, profesez în domeniul muzical de când aveam 5 ani, am învățat tot ce aveam de învățat pentru a putea să am grijă de mine, să fac banii mei și să mă întrețin. Le-am explicat acest lucru, au înțeles, le-am și demonstrat imediat după ce am avut discuția. La ea este un domeniu mai dificil și diferit și a trebuit să meargă să facă.

Alexia Eram: Eu nu știam ce o să fac și încă nu eram sigură de domeniul în care vreau să profesez. Am vrut să fac o facultate. Am vrut să plec în străinătate, să fac o facultate de modă, a fost mai diferit. El deja cânta, avea concerte. Suntem OK.

Mario Fresh: Suntem foarte mulțumiți de alegerile pe care le-am făcut în viață”, au mai spus cei doi.

Alexia Eram și Mario Fresh [Sursa foto: Instagram]