Alimentul la care a renunțat Amalia Năstase pentru a pierde în greutate. Se regăsește pe masa tuturor românilor: „Poți să mănânci doar salată și să nu slăbești”

In articol:

Amalia Năstase este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Fosta soție a celebrului tenisman Ilie Năstase are o apariție impecabilă la toate evenimentele, iar silueta invidiată de multe domnișoare îi oferă un plus.

Amalia Năstase, secretul unei siluete de invidiat

Vedeta a dezvăluit care este alimentul la care a renunțat și astfel a ajutat-o să scape de kilogramele în plus care o deranjau.

La vârsta de 45 de ani, Amalia Năstase se poate lăuda cu o siluetă impecabilă. Vedeta se menține în formă prin alimentație și sport, însă a renunțat la un aliment care se regăsește pe masa tuturor românilor. Fosta soție a lui Ilie Năstase a reușit să elimine alimentul care o împiedica să scape de kilogramele în plus, iar acum este într-o formă de zile mari.

Vedeta nu ține cont de caloriile consumate, însă ascultă cu sfințenie sfaturile medicilor specialiști și face mult sport.

Dieta Amaliei Năstase nu este una strictă, astfel că vedeta poate consuma dulciuri și uneori fast-food.

Cu toate acestea, vedeta a eliminat pâinea din alimentația sa și susține că schimbările s-au putut vedea imediat.

Citește și: Ce fel de relație există între Amalia Năstase și soțul ei, Răzvan Vasilescu? „Îmi place să fiu căsătorită!”

Citeste si: Cum s-a schimbat viața lui Tavi Colen de când a părăsit trupa „Talisman”. Viața l-a dus pe drumuri foarte grele: „Am cântat printre ceaune în care se făcea mâncare”- kanald.ro

Citeste si: Cutremurul din Gorj a avut intensitate peste 7 în zona epicentrală și a fost urmat de 161 de replici- stirileprotv.ro

“ Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață. Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul.

Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri. Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănânc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging.

Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată.”, a declarat Amalia Năstase pentru unica.ro.

Amalia Năstase a învățat cum să își echilibreze organismul

Amalia Năstase susține că sfatul a doi medici specialiști au ajutat-o să își ține organismul sub control. Vedeta a întâlnit un medic nutriționist și un medic de medicină funcțională de la care a învățat foarte multe lucruri importante în legătură cu corpul ei.

Citeste si: ”Eu fac ce spun medicii.” Viorica de la Clejani, mărturisiri despre boala cu care se luptă! Ce restricții are artista- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: 160 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine ar fi, de fapt, actrița care seamănă izbitor de mult cu Cansu Dere în filmarea virală! Cei mai înfocați fani susțin că este vorba despre Oyku Karayel- radioimpuls.ro

Citește și: Adevăratul motiv pentru care soția lui Ilie Năstase a renunțat la divorț. Ioana a povestit prin ce a trecut fostul tenismen: "Îi plesniseră niște vase de sânge!"

“ Nu contează neapărat numărul de kilograme, dar trebuie să vezi ce nu merge, care sunt dezechilibrele. De exemplu, dacă ai tiroidă, te umfli, poți să mănânci doar salată și să nu slăbești atât de repede cum ar slăbi altcineva.

Medicina funcțională te face să funcționezi. M-a ajutat foarte mult că sunt tot timpul în legătură cu un medic nutriționist și de medicină funcțională, știu ce se întâmplă cu corpul meu și cu vârsta.”, a mai spus vedeta, conform sursei citate mai sus.

Amalia Năstase [Sursa foto: Instagram]