Alin Sălăjean de la Survivor România 2021, adevărul despre legăturile amoroase din echipa Războinicilor: „Unele posibile aventuri...”

Alin Sălăjean de la Survivor România 2021 s-a întors recent din Republica Dominicană, după ce medicul i-a interzis să mai continue. Războinicul a venit în platoul emisiunii Teo Show, alături de Kamara și iubita lui Musty. Fostul concurent a carificat motivul pentru care el și Musty au avut mai multe neînțelegeri în Republica Dominicană.

Alin Sălăjean a fost întrebat dacă există vree legătură sentimentală între unii dintre Războinici, în special Musty și Mellina, iar răspunsul pe care l-a dat a fost unul neașteptat.

„Cei șapte ani de acasă întotdeauna i-am avut. În momentul în care se vorbește despre posibilile aventuri într-un camp, făcând și eu parte din acel grup. Eu am învățat când e vorba despre unele posibile aventuri să nu văd, să nu vorbesc și să nu aud. De la mine n-o să auziți niciodată despre aceste lucruri și despre viața personală a lui Musty și prietenei lui. Eu nu am văzut absolut niciun fel de apropiere sentimentală între Musty și Mellina”, a declarat Alin Sălăjean, la Teo Show.

Gabriela, iubita lui Musty de la Survivor România, și Alin Sălăjean[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ce spune iubita lui Musty despre apropierea cu Mellina: „O să acceptăm situația”

Gabriela a dezvăluit în platoul Teo Show că are foarte mare încredere în Musty și că nu este deloc geloasă pe apropierile dintre el și Mellina. Același lucru îl susșine și fratele lui Musty, Kamara, care susține că Mellina este o prietenă veche a celor doi. În cazul în care vor apărea sentimente între Mellina și Musty, Gabriela a declarat că va accepta situația.

Kamara: Mellina este o fată pe care o cunosc de când avea 17 ani A crescut lângă trupa Alb Negru. A fost dansatoare, iar ulterior a devenit și coregraf, după care s-a apucat de muzică. O bună perioadă de vreme n-am fost apropiați, dar am revenit.

Gabriela: Nu am nimic împotrivă, nu sunt geloasă. Am cunoscut-o pe Mellina prin intermediul lui Kamara. Nu cred. Eu întotdeauna am susținut sentimentele adevărate. Dacă o fi să fie, pentru că se poate întâmpla ceva inevitabil sau imprevizibil, o să acceptăm situația. Nu o să mă retrag din relație până nu vine Musty acasă și discutăm. Eu am încredere în Musty”. Citește mai multe AICI.