Alin Sălăjean de la Survivor România, dezvăluiri în premieră! Ce s-a întâmplat în prima noapte la hotel, după eliminare?! „Avem momente de sinceritate aici”

In articol:

Alin Sălăjean de la Survivor România a fost invitat în platoul WOWBiz, la Ștafeta Mixtă, și a făcut declarații bombă despre eliminarea din competiție. Fostul Războinic a declarat în premieră ce s-a întâmplat în prima noapte la hotel, după ce a ieșit.

Obișnuit să doarmă pe scânduri, Alin nu a reușit să se odihnească și a adormit pe jos, lângă piscină.

„Când am văzut miile de mesaje, mă plimbam pe lângă hotel singur. Nu am reușit să dorm în pat, pentru că după ce dormi 7 săptămâni pe jos și în natură, nu ai cum să te simți confortabil în pat. Am ieșit afară, m-am pus lângă piscină, pe jos, pe beton, mi-am luat pătura din cameră, au venit trei câini lângă mine.

Citeste si: Alin și Diana Sălăjean, prima apariție tv împreună! Cum a decurs revederea dintre cei doi: „Am luat-o în brațe, am făcut dragoste...”

Unul a stat la capul meu și unul lângă mine și am dormit două ore, până la 7. Asta nimeni nu știe. E în premieră ceea ce spun acum. Eu în prima seară după ce m-au dus la hotel am dormit tot afară”, a declarat Alin Sălăjean de la Survivor România, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Alin Sălăjean de la Survivor România, dezvăluiri sincere după eliminarea din competiție

Totodată, fostul Războinic de la Survivor România 2021 a făcut dezvăluiri sincere despre mesajele pe care le primește de la alte femei care l-au văzut în competiția din Republica Dominicană.

După ce a apărut în public, și Diana a devenit o femeie extrem de apreciată și dorită de milioane de bărbați. Dar abia acum vine bomba! Printre cei care îi fac curte soției lui Alin Sălăjean de la Survibor se află și persoane publice din România, cărora cei doi nu au vrut să le dezvăluie, însă, numele.

Citeste si: Alin Sălăjean de la Survivor, dezvăluiri exclusive despre Alexandra Stan! Ce au făcut cei doi în Republica Dominicană: „Ia-mă, Aline! Ia-mă”

„Primesc mesaje de la zeci de fete care îmi spun că mă iubesc și că vor relații cu mine. Diana le știe. I le-am arătat pe toate. Au zis că vor să mă cloneze. Avem momente de sinceritate aici. Am spus-o și public. Eu am mai primit a doua șansă. Dacă tu nu profiți de aceste lucruri... Am primit a doua șansă. Atunci nu ai cum să nu îți iubești soția”. a continuat războinicul.

Alin și Diana Sălăjean[Sursa foto: Captură YouTube]

Eu mă mândresc că soția mea este dorită de mulți bărbați. Didina mea a ajuns o persoană publică dorită de sute de bărbați și mă mândresc cu acest lucru, nu sunt gelos. Inclusiv de unele persoane publice din România”, a mai spus Alin Sălăjean despre soția lui, Diana.

Interviul complet poate fi urmărit pe canalul de Youtube WOWnews.