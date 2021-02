Alin și Diana Sălăjean, prima apariție tv împreună! Cum a decurs revederea dintre cei doi: „Am luat-o în brațe, am făcut dragoste...”

In articol:

Alin Sălăjean de la Survivor România 2021 a ajuns înapoi în România, după ce a părăsit competiția din Republica Dominicană. Războinicul a apărut pentru prima dată într-o emisiune televizată, după întoarcerea în țară.

Alin și Diana Sălăjean au venit împreună la Teo Show, ținându-se de mână și fiind foarte fericiți pentru că s-au reunit. Războinicul a dezvăluit că revederea cu soția lui l-a pus din nou pe picioare.

„Din momentul în care am ajuns acasă nu mă mai doare carnea pe mine, pentru că mi-am văzut soția. Am luat-o în brațe, am făcut dragoste, mi-am văzut prietenii, care mi-au facut o primire foarte frumoasa la aeroport”, a dezvăluit Alin Sălăjean de la Survivor România 2021.

Alin și Diana Sălăjean, prima apariție tv împreună [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ce a învățat Alin Sălăjean din experiența Survivor România 2021: „Eram cu nasul pe sus”

Alin Sălăjean de la Survivor România 2021 a recunoscut că parcursul din competiție l-a ajutat să se schimbe și să învețe să fie umil. Războinicul a declarat că era cu „nasul pe sus” înainte să participe la Survivor România, iar experiența l-a schimbat în bine.

„Chiar dacă am 36 de ani, ca să mă cunosc mai bine. Nu prea eram umil înainte să plec. Trebuie să recunosc că eram mai cu nasul pe sus și nu știam să încasez. Mă interesau și părerile oamenilor, chiar dacă nu erau importanți. Mi-am dat seama că părerile cele mai importante sunt ale soției și familiei tale, celelalte păreri trebuie să te intereseze, dar să nu afecteze. Asta am realizat în timpul în care m-am aflat în show”, a mărturisit Alin Sălăjean.

El a mărturisit că primul lucru atunci când a fost eliminat a fost să își sune soția. „În primul rând am sunat-o pe soția mea. Am plâns șiroaie și am văzut ieșirea mea de la consiliu. Mi-am văzut discursul, nu știam că pot să fiue vreodată atât de coerent, de sincer, de împăciuitor. Nu pot să fiu astăzi cu o frază, cu un interviu și după să fiu altfel”, a adăugat Războinicul.

Întoarecerea în țară este un prilej pentru Alin Sălăjean să reia legătura cu familia sa. El a declarat, în direct la Teo Show, că nu ține legătura cu părinții săi.a declarat Războinicul.

Alin Sălăjean de la Survivor România, declarații despre experiența din Republica Dominicană [Sursa foto: Captură KANAL D]

Alin Sălăjean își dorește ca Survivor România să fie câștigat de un Războinic

Războinicul a avut un răspuns hotărât atunci când a fost întrebat cine ar trebui să câștige Survivor România 2021. Alin Sălăjean a mărturisit că își dorește ca Albert să iasă învingător.

„Îmi doresc Albert să câștige, o spun franc. Am fost acuzat de câteva lucruri neadevărate, pe care le-am demontat. M-a acuzat că stau pe la medic, că din acest motiv sunt bun pe traseu. Din ce motiv am ieșit din concurs? Eu am fost blocat pe spate și pe traseu trăgeam cu durere”, a mai adăugat Alin Sălăjean.