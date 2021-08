Alin, tânărul părăsit pe stradă după ce s-a născut, își caută cu neîncetare familia: "Distribuiți în număr mare, poate mă recunoaște cineva"

Alin [Sursa foto: Facebook] 15:46, aug 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

Alin Chifor, un tânăr părăsit de mamă pe o stradă din Huși, Vaslui, își caută cu neîncetare familia, ori pe cineva care deține orice fel de informație despre vreun membru al familiei lui. Din nefericire, imediat după naștere, Alin a fost părăsit de către cea care i-a dat viață, fără ca aceasta să-l mai caute.

A crescut la orfelinat, iar mai apoi într-o familie maternală. Alin a plecat în străinătate, să muncească pentru a se întreține și pentru a avea o viață.

După ani întregi în care a fost singur, acum Alin cere ajutorul oamenilor cu suflet bun, pentru a cunoaște pe cineva din familia lui. Din păcate, acesta nu deține nicio informație despre cei care i-ar putea fi rude.

Alin face un apel disperat pentru a-și găsi familia

”Salutări tuturor! Numele meu este CHIFOR ALIN și astăzi îmi doresc să încep căutarea familiei mele biologice. M-am născut pe 27 mai 1987 la HUȘI, JUD. VASLUI. Nu cunosc numele părinților mei, vârsta lor sau localitatea de unde provin, ceea ce îngreunează această căutare. Am încercat prin autoritati să aflu ceva dar nu există nicio informație despre ei. Această pagină și voi, dragi urmăritori sunteți ultima mea șansă de a-mi afla originile.

Povestea mea sună astfel: imediat după naștere am fost găsit pe o stradă în HUȘI, Jud. VASLUI și preluat cu ambulanta. Nimeni nu a putut să îmi spună cum am ajuns acolo. Pana la 15 ani am crescut la o casa de copii din Negrești, Jud. Vaslui, apoi la o familie maternală. După finalizarea studiilor am fost plasat la un centru de sprijin din Bârlad, pentru a învăța o meserie.

Așa am ajuns astăzi, la 34 de ani, să muncesc într-o țară străină pentru că așa am reușit de mic să mă descurc singur. Nu știu nici după atâția ani de străinătate cum e dorul de acasă, cum e sa îți suni familia să ii anunți că vii, nu știu cum ar trebui sa se exprime bucuria primirii unui pachet de la mama sau entuziasmul dinainte de a pleca spre casă. Nu am nici un fel de idee cum e sa trăiești aceste sentimente. Încerc să mă bucur de tot ceea ce realizez dar tot singur sunt...Rugămintea mea este să DISTRIBUIȚI în număr cât mai mare, poate cineva mă va recunoaște, poate cineva cunoaște o mămică ce a venit acasă, în zona Husului, fără copilaș intr-o zi de miercuri, 27 mai 1987”, este povestea lui Alin, tânărul care-și caută familia.