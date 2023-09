Alina Ceușan a recunoscut cât câștigă din activitatea din online: „Se fac bani” Suma lunara încasată de blondină este colosală

In articol:

Alina Ceușan este una dintre influencerele cu ștate vechi de la noi. Activează în mediul online de ani buni, are propriile afaceri, este imaginea multor brand-uri și, mai nou, este și prezentatoarea unui show ce stă să înceapă.

Toate aceste activități o fac pe blondină să ducă o viață la care unii pot doar visa. Nu are lipsuri de niciun fel, aparițiile sale sunt mereu impecabile plus că trăiește în lux și opulență. Are o mașină de fițe și câte o proprietate la Cluj și la București.

Citește și: ”Nu îmi plăcea inelul” Alina Ceușan, reacție incredibilă în momentul cererii în căsătorie. Soțul ei nu s-a așteptat la una ca asta

Alina Ceușan a recunoscut cât câștigă din activitatea din online [Sursa foto: Facebook ]

Alina Ceușan, profit lunar de zeci de mii de euro

Ca să ajungă în punctul în care este astăzi, spune ea, a muncit pe brânci și continuă să o facă. În mediul online își desfășoară activitatea și tot de acolo îi vin și cei mai mulți bani.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Kanye West și Bianca Censori, banați pe viață de o companie de bărci din Veneția, după apariția indecentă în public- stirileprotv.ro

În cadrul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță, supusă provocării de a spune tot ori de a mânca picant, Alina Ceușan a preferat sinceritatea.

Ea spune că la un calcul simplu, lună de lună, munca din online îi aduce un venit în jur de 15.000 de euro. Suma este una colosală pentru oamenii de rând, dar blonda spune că nu se ferește să vorbească despre profitul ei, căci pentru tot ce are muncește din greu.

Știe ce face, este bună în meseria de influencer, declară ea, iar asta se vede în cifrele din cont.

”15.000 de euro (nr. este suma lunară pe care o câștigă din activitatea pe care o are din online) Sunt foarte sinceră, se fac bani dacă știi ce faci, dacă nu... la gară și aia e”, a spus Alina Ceușan, în cadrul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță.

Citește și: Provocare WOWbiz, fără limte! Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, la testul prieteniei adevărate! Cât de bine se cunosc faimoasele influencerițe?| EXCLUSIV

Alina Ceușan a luat-o la ochi pe Ioana Grama

Și tot la capitolul venituri, mediu online și vedete influente, Alina Ceușan a vorbit și despre prietena sa Ioana Grama.

Întrebată cine este cel sau cea care așteaptă lucruri gratis mai mereu, prin prisma meseriei de influencer, prezentatoarea a nominalizat-o pe Ioana Grama.

”Hai să zicem că Ioana Grama, e prietenă cu mine, dar cred că o să înțeleagă. Oricum se zice asta despre toată industria. Ioana, te pup, draga mea!”, a fost replica vedetei.