Alina Ceușan a trecut printr-o intervenție estetică. Primele fotografii cu frumoasa blondă după operație

Alina Ceușan a decis că este momentul să schimbe ceva la ea și a apelat la o operație de mărire a sânilor.

Soția hairstylistului Raul Tișa este cunoscută în mediul online pentru proiectele în care se implică, fiind una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut.

Alina Ceușan se poate considera o femeie norocoasă, pentru că are un soț care o adoră și recent a devenit și mamă, pentru prima oară.

Deși are o fizionomie de invidiat, Alina a dorit să recurgă la o operație de mărire a sânilor, pe care și-o dorea de foarte mult timp.

Cum se simte vedeta după ce și-a mărit bustul?

Alina Ceușan a devenit unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România, ea având un succes și mai mare după ce a participat în cadrul unei emisiuni tv. Și cum este obișnuită să țină zilnic legătura cu cei care o urmăresc și care pun în aplicare sfaturile pe care aceasta le oferă pe diferite subiecte, vedeta s-a fotografiat imediat după operație și le-a vorbit fanilor despre modul în care a decurs intervenția estetică: "Mă simt super bine. M-am trezit cu mai multe ore în urmă, însă am fost sub observație medicală strictă. Acum stau singură, întinsă în pat. Am două pachete de gheață pe bust. Planul este să mă uit la seriale și la un film cu actorul Kevin Hart.", a povestit frumoasa blondă pe pagina ei de Instagram.

De asemenea, aceasta a ținut să menționeze că a optat pentru niște implanturi care să îi confere naturalețe, iar rezultatul a fost conform așteptărilor: "Suntem gata! Implanturi 300cc. Am avut mai multe de rezolvat decât ne-am imaginat… în privința acelei asimetrii. Un sân a luat-o razna în timpul în care am alăptat, dar rezultatul este minunat! Natural, ridicat, în conformitate cu proporțiile corpului meu.", a scris soția lui Raul Tișa în dreptul mai multor fotografii.

Alina Ceușan, la scurt timp după intervenția de mărire a sânilor[Sursa foto: Captură Instagram]

Alina Ceușan nu este la prima intervenție estetică

Nu este prima oară când renumita blondină are parte de o intervenție estetică, fiind o persoană destul de deschisă către genul acesta de "îmbunătățiri".

În anul 2015 ea a mai apelat la ajutorul medicilor pentru o operație de rinoplastie, pe motiv că avea un complex cu felul în care arăta nasul ei: "Mi-am dorit de foarte mult timp să fac această intervenție. A fost un complex de-al meu de care mă bucur că am scăpat. Pur și simplu nu mă simțeam bine cu nasul meu. Era un nas care nu era deloc feminin după cum a spus și domnul doctor. Am intrat în operație, m-am pus pe masă, m-au adormit și nu îmi amintesc absolut nimic. Sincer, toată treaba asta mi s-a părut ca un vis.", povestea pe atunci Alina într-un clip pe care l-a postat pentru urmăritorii ei, pe Youtube.

Alina Ceușan s-a căsătorit în anul 2019 cu Raul Tișa, cu care avea o relație de lungă durată. În prezent, cei doi au împreună un băiețel, pe nume Rock.