Alina Ceușan, bloggeriță

Alina Ceușan a devenit mămică pentru prima dată. Celebra bloggeriță a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, marți, la ora 4:44 dimineața. Deși vedeta a mers la spital de ieri, se pare că întreg procesul a durat mai mult de 24 de ore. În această dimineață, micuțul a venit pe lume, prin cezariană.

Alina a postat mai multe Story-uri pe contul pesonal de Instagram, în care mărturisește că se recuperează la terapie intensivă, după o naștere complicată. Ea a povestit ce s-a întâmplat în camera de spital, dar și cum a fost să-și țină pentru prima dată pruncul în brațe.

Alina Ceușan își strânge bebelușul la piept pentru prima oară

„O jumătate de oră de împins. Bebelușul se tot întorcea. Mihaela a ținut cu mâinile bebelușul, dar și colul uterin deschis. Asta doare foarte tare. Dar am sperat că suntem pe drumul cel bun. El se întorcea tot timpul. Ritmul cardiac tot creștea. Sunt extenuată, tremur, am vrut să fac asta pentru amândoi atât de mult. Moașele m-au încurajat, dar poziția și ritmul său cardiac nu erau acolo unde trebuie.

Citeste si: Klaus Iohannis a decis acum! O lege deosebit de importantă, retrimisă în Parlament de urgență! - evz.ro

Alina Ceușan se recuperează la spital

M-am trezit și mă simt de parcă totul a fost un vis. (…). Sunt destul de bine acum, mă aflu la terapie, mă recuperez (…), sunt monitorizată. Le vorbesc tuturor celor care așteptau vești: bebelușul s-a născut la 04:44 dimineața, am reușit să vorbesc cu Raul, eram amețită, somnoroasă și toate cele după ce mi-au dat atâtea… anestezie și restul de medicamente pentru operația de cezariană. (…).

Citeste si: Coșmarul prin care trece o tânără de 22 de ani infectată cu Covid-19. „Nu voi putea vreodată să mă întorc la o viață normală”

Citeste si: Scene nemaivăzute până acum! Fata de 13 ani, din Târgu Jiu, lovită cu piciorul în cap de agresoare!

Citeste si: Noi imagini ies la iveală! Aceleași agresoare din Târgu Jiu au umilit o altă adolescentă. Scenele sunt cutremurătoare!

Am vomitat, am făcut multe lucruri nebunești (…), am simțit că am ceva pe piept, o greutate foarte mă apăsa în jos (…), am simțit un «roller coaster» de senzații. Abia aștept să vă povestesc totul în noul vlog”, a povestit proaspăta mămică.

Alina Ceușan, la terapie intensivă