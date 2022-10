Alina Laufer, în pragul disperării: „Suntem toată casa în alertă”! Ce se întâmplă cu gemenii vedetei

In articol:

În vârstă de 38 de ani, Alina Laufer nu știe ce să mai facă și a ajuns aproape la disperare din cauza virozelor, care îi afectează pe gemenii săi aflați la vârste fragede.

Familia Laufer este în alertă de mai bine de o lună, asta după ce Alina și soțul ei au decis să schimbe grădinița micuților, confruntându-se numai cu probleme.

Gemenii celor doi soți au fost afectați de enteroviroze timp de două săptămâni, iar mai nou, micuții au făcut viroze respiratorii.

„Nu știu ce să mai zic, suntem toată casa în alertă! Le-am schimbat grădinița copiilor de o lună-două și de vreo lună de zile au tot avut ba enteroviroze, ba viroze respiratorii. Nu mai putem! Acum am luat-o și eu! O dăm în familie de la unii la alții, asta e! Ai mei au nasul înfundat tot timpul, așa e la grădiniță. Părinții știu cel mai bine asta! Mie mi-a fost ieri cel mai rău, după multă vreme, nici voce nu am avut! Am luat și eu de la ei!”, a povestit Alina Laufer, pentru Click.ro.

Gemenii Alinei Laufer au început să vorbească

Alina Laufer este mămica mândră a trei copii, dintre care doi gemeni care abia ce au ajuns la vârsta de 1 an și 8 luni și deja vorbesc destul de bine,

potrivit declarațiilor oferite de blondină.

Vedeta a mai adăugat un lucru, mai precis că are o dorință foarte mare, aceea de a pleca în vacanță alături doar de soțul ei, atunci când gemenii vor împlini 2 ani, asta pentru că până acum, cei doi părinți nu au avut parte de niciun moment de relaxare.

„Gemenii au început să vorbească. Davina chiar trăncănește bine și la grădiniță. Îi aud când îi iau. Vorbesc mai mult cu educatoarele decât cu noi, nu le tace gura și îi laudă educatoarele că sunt cuminți. Cu noi acasă, ne disperă! Mâncau și tot la grădiniță, curăță farfuria.

Și mie îmi mâncau bine acasă, de obicei, dar acum, de când cu răceala asta, nu mai mănâncă atât de bine, dar la grădiniță curăță farfuria, mănâncă tot. Le merge bine! Tot ce îmi doresc la un moment dat, când vor face doi ani este să plecăm doar eu cu Ilan undeva, amândoi, să ne relaxăm puțin. Până acum nu i-am lăsat deloc singuri dar ne-am dori să se apropie momentul!” , a mai adăugat Alina Laufer.

Alina Laufer și Ilan