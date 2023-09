Alina Laufer, mărturisiri cutremurătoare, la câteva zile de la accidentul rutier! Familia sa a trăit clipe de coșmar: „Nu pot să descriu în cuvinte”

In articol:

Alina și Ilan Laufer formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din țara noastră. Cei doi sunt căsătoriți încă din anul 2013 și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Mai mult, au pus bazele unei familii minunate, având împreună gemeni, un băiețel și o fetiță.

Din păcate, în urmă cu doar câteva zile, liniștea familiei lor a fost umbrită de un eveniment neprevăzut. Mai precis, la sfârșitul lunii august au fost implicați într-un accident rutier. În mașină se aflau inclusiv și copii lor, însă din fericire, toți au fost în afara oricărui pericol. Acum, Alina Laufer a făcut declarații surprinzătoare în legătură cu incidentul în care au fost implicați.

Alina Laufer, totul despre accidentul rutier în care au fost implicați

Alina și Ilan Laufer, dar și copiii acestora au trecut prin clipe de coșmar, după ce mașina în care se deplasau a fost implicată într-un accident rutier. Chiar dacă viața lor nu a fost pusă în pericol, au trăit o mare sperietură. Chiar și așa, politicianul s-a ales cu câteva coaste rupte, dar și cu sternul fisurat.

Cu toate acestea, Alina Laufer este recunoscătoare pentru faptul că niciunul dintre membrii familiei nu este grav rănit, însă șocul rămâne la fel de puternic.

„Nu știu cum am depășit momentele alea. Slavă Domnului că nu mă pierd foarte tare în clipe de criză, și atunci am putut să fiu alături de copii. Eu m-am lovit mai puțin decât Ilan și încă din ambulanță am refuzat investigațiile, pentru că trebuia să stea cineva cu copiii.

Ilan s-a dus să-și facă radiografii, ecografii. Știm că are sternul fiurat și câteva coaste. Mai mult că sigur și eu, dar nu am avut în momentul ăla cum să mă examinez mai mult. Am și ceva vânătăi pe corp de la impact, de la centură, de la bord. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat doar cu atât, nu pot să descriu în cuvinte cât de tare ne-am speriat.”, a mărturisit Alina Laufer pentru Fanatik.ro.

Alina Laufer, mărturisiri cutremurătoare după accidentul rutier [Sursa foto: Facebook]

Alina Laufer a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare cu privire la accidentul rutier. Se pare că șocul cel mai mare a fost atunci când a observat că fiul său avea nasul spart, dar și o rană la nivelul frunții. Fără doar și poate, a fost o experiență traumatizantă, însă partea bună, spune soția lui Ilan Laufer, a fost că mașina în care se aflau nu se deplasa cu viteză. Ba mai mult decât atât, Alina Laufer mărturisește că soțul său are reflexe bune și a încetinit mașina atunci când și-a dat seama de pericol.

„A fost șocant, pot să rezum la un singur cuvânt, șocant. Ne-am speriat foarte tare, noroc că Ilan are reflexe bune. Noi nu aveam oricum viteză, dar a apucat să încetinească și mai mult.

Momentul cel mai traumatizant a fost când l-am văzut pe Nathaniel cu fățuca plină de sânge. Avea și năsucul spart și o rană la frunte.”, a mai spus soția lui Ilan Laufer pentru sursa menționată anterior.