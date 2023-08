Primele imagini cu Alina, Ilan Laufer și cei doi copii, după ce au fost internați în spital! Ce veste le-au dat medicii despre fiul lor, cel mai afectat în urma accidentului rutier: „A suferit fracturi la nivelul feței si lovituri grave la cap”

In articol:

Ilan Laufer și familia lui au trecut, ieri, prin momente de durere și de panică, după ce au fost implicați într-un accident rutier. Alina și Ilan se aflau în mașină, împreună cu cei doi copii ai lor, atunci când a avut loc impactul, în urma cărora toți patru au fost transportați la spital, unde au fost internați timp de 24 de ore.

După ce au fost externați, politicianul a făcut și primele declarații, în mediul online.

Citește și: „În zona pieptului mă doare” Alina Laufer, primele declarații după accidentul rutier. Ea și familia ei sunt în continuare în spital

După ce soția lui a oferit informații despre starea lor de sănătate, Ilan Laufer a făcut o postare pe Instagram în care a povestit tot ce s-a întâmplat și le-a mulțumit oamenilor pentru toate mesajele de încurajare pe care i le-au trimis. Politicianul a mărturisit că, cel mai afectat după incident a fost fiul lui, Nathaniel, care a suferit fracturi la nivelul feței și câteva lovituri grave la cap, însă starea lui este stabilă în prezent. Bărbatul a și publicat câteva imagini cu băiețelul, în care se observă cât de tare a fost rănit micuțul în urma impactului, ajungând la spital cu capul bandajat. Cât despre ceilalți membrii ai familiei, Ilan Laufer a declarat că atât el, cât și soția lui, Alina, dar și fiica lor, au suferit doar câteva răni mai ușoare, la nivelul membrelor, însă au și câteva coaste fisurate.

Citește și: „Am «zburat» cu fața de asfalt” Cristina Șișcanu a fost victima unui accident teribil de motocicletă! Cu ce probleme a rămas în prezent?! Nu a uitat nici acum prin ce a trecut pe când era doar un copil

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Tatăl patronului stației GPL din Crevedia își apără fiul, după explozii: „Sunt aberații. Nu era cum tot aud la televizor”- stirileprotv.ro

„Va multumesc tuturor pentru mesajele de sustinere si pentru rugaciunile directionate catre sanatatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi la nivelul fetei si lovituri grave la cap. Noi am “scapat” cu sternul si cateva coaste fisurate si contuzionate, lovituri la maini si la picioare, dar suntem cat se poate de ok, dupa un asemenea accident. Multumesc personalului de pe ambulanta si celor din spital care au grija de mine si de familia mea. Voua va multumesc inca o data ca imi sunteti alaturi!”, a scris Ilan Laufer pe pagina lui de Instagram.

Băiețelul Alinei și al lui Ilan Laufer a fost lovit grav în accidentul rutier [Sursa foto: Instagram]

Ce spunea Alina Laufer, după accidentul rutier

După ce s-a aflat că întreaga familie Laufer a fost implicată într-un accident de mașină, soția politicianului a oferit primele informații, în timp ce se afla, alături de soț și de copii, în spital.

Alina Laufer a mărturisit că fiul ei cel mic are piramida nazală fracturată, iar ea și Ilan s-au lovit puternic de centurile de siguranță. Din fericire, membrii familiei Laufer nu s-au confruntat cu probleme mai grave în urma accidentului, însă au fost nevoiți să petreacă 24 de ore în spital, pentru ca medicii să se asigure că totul este în regulă.

Citeste si: „Cum reușesc să meargă mai departe auzind în urma lor strigătele de ajutor ale celor care practic i-au nenorocit pe viață.” Gabriela Cristea, discurs emoționant după tragedia de la Crevedia- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: Au fost publicate notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023! Verifică online pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: FOTO Lacrimi amare și durere fără sfârșit la înmormântarea celor patru tineri artiști morți în accidentul din Suceava: "V-am întâmpinat cu inima impietrită de durere în sicrie albe în brațele măicuțelor"- radioimpuls.ro

Citește și: „E jumătate, Doamne!” Filmarea terifiantă de pe camera lui Sebi, chiar din momentul cumplitului accident din 2 Mai, descoperită de tatăl său după înmormântare! Informații cu un puternic impact emoțional!

„Da, da, am avut accident, a trecut. Cel mic are piramida nazală fracturată și, mă rog, pe mine și pe Ilan ne-au lovit foarte tare centurile. (…) Cam asta e ideea, eu nu am traumatism lombar. În zona pieptului mă doare pe mine și la picior. Suntem încă la spital, trebuie să stăm internați 24 de ore după accident”, a declarat Alina Laufer, conform Click.