„O experiență traumatizantă” Alina Laufer și copiii ei au fost externați din spital! Cum se simt cei mici, la două zile după accidentul rutier: „Nu mă așteptam”

Alina și Ilan Laufer au trecut prin sperietura vieții lor zilele trecute, atunci când un alt autovehicul a lovit cu putere mașina în care se aflau împreună cu cei doi copii ai lor. Din fericire, politicianul și soția lui nu s-au confruntat cu probleme grave în urma impactului, însă copiii lor au fost mult mai afectați de accidentul rutier, fiul lor suferind mai multe lovituri la cap.

După ce au petrecut 24 de ore în spital, pentru a putea fi sub supravegherea medicilor, Alina Laufer și cei doi copii au fost externați și au ajuns, în sfârșit, acasă. Pe rețelele de socializare, soția lui Ilan Laufer le-a transmis un mesaj oamenilor care au fost alături de ea, chiar și prin intermediul internetului, mulțumindu-le pentru spijinul pe care i l-au acordat. Cât despre starea de sănătatea a fetiței și a băiețelului ei, vedeta a mărturisit că este mândră de copiii ei, pe care îi consideră niște eroi, pentru că aceștia și-au revenit rapid și sunt la fel de energici și de jucăuși ca înainte de evenimentul nefericit.

„Multumesc din suflet tuturor celor care au fost alaturi de noi in aceste momente grele. Am primit nenumarate mesaje de sustinere in aceste momente grele, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu le-am depasit cu bine. Sunt atat de mandra de copiii mei frumosi si curajosi, care au trecut printr-o experienta traumatizanta ca niste eroi! Stiam de cand i-am nascut ca sunt niste supravietuitori, dar nu ma asteptam ca Dumnezeu sa-i mai puna la inca o incercare. Acum suntem bine, ieri am venit acasa de la spital, ei sunt la fel de jucausi ca inainte, dar noi, parintii lor, incercam sa ne revenim dupa spaima si sa nu mai retraim acele momente de cosmar. Asa a fost sa fie, inca un moment in familia noastra care sa ne uneasca si mai mult si sa ne faca sa-i multumim Domnului in fiiecare zi ca ne ocroteste si ca ne iubeste atat de mult.(...) Inca o data va multumesc si imi cer scuze daca nu am putut sa raspund tuturor celor care si-au oferit suportul. Dragostea voastra a fost simtita si ne-a oferit alinare si sprijin in acest moment atat de greu pentru familia noastra”, a scris Alina Laufer pe pagina ei de Instagram.

Alina Laufer și copiii ei au fost externați din spital [Sursa foto: Instagram]

Ilan Laufer a mărturisit că fiul lui a suferit cel mai mult după accident

Ieri, Ilan Laufer a fost primul din familia lui care a primit aprobarea medicilor și a fost externat din spital. Politicianul a oferit primele declarații despre nefericitul eveniment, povestind că, din păcate, fiul lui și al Alinei Laufer a fost cel mai afectat de impact, căci a suferit mai multe fracturi la nivelul feței și s-a lovit destul de grav la cap.

„Va multumesc tuturor pentru mesajele de sustinere si pentru rugaciunile directionate catre sanatatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi la nivelul fetei si lovituri grave la cap. Noi am “scapat” cu sternul si cateva coaste fisurate si contuzionate, lovituri la maini si la picioare, dar suntem cat se poate de ok, dupa un asemenea accident. Multumesc personalului de pe ambulanta si celor din spital care au grija de mine si de familia mea. Voua va multumesc inca o data ca imi sunteti alaturi!”, a scris Ilan Laufer pe rețelele de socializare.