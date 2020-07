In articol:

Alina Pușcaș este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Frumoasa vedetă de televiziune are o siluetă de invidiat. În plus, actrița este foarte sinceră cu urmăritorii ei și le povestește orice eveniment important din viața ei.

Citeste si: Mesajul unei telespectatoare i-a salvat viața unei jurnaliste. Femeia i-a spus să meargă de urgență la medic, iar ceea ce a descoperit a îngrozit-o

Citeste si: Berna de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante după încheierea emisiunii. A izbucnit în lacrimi în direct: „Plângeam în fiecare noapte. Doar eu știu că...”

Citeste si: Scandal la Puterea dragostei! Trecutul rușinos al lui Akebono a ieșit la iveală. Are doi copii acasă, iar asta nu e tot: „Te-am primit în casa mea când erai pe străzi, iar tu îmi furai...”

Alina Pușcaș, detalii despre silueta de invidiat

Cu ocazia împlinirii a zece ani de carieră, actrița le-a spus urmăritorilor ei secretul siluetei ei. Deși a fost întrebată de-a lungul timpului de mult domnișoare cum reușește să se mențină în formă, Alina nu a dat niciun detaliu până la acest moment.

"Evit sarea în continuare "

Vedeta susține că are trei mese importante pe zi și că nu ciugulește câte ceva între mese. În plus, încearcă pe cât posibil să evite sarea, pastele făinoase și dulciurile.

„For all my diet friends! Am terminat dieta acum 1 lună. Mănânc normal, 3 mese pe zi, cantități decente (nu ciugulesc între mese), evit sarea în continuare, mănânc de 2 ori pe săptămâna dulciuri și paste făinoase, apă plată în jur de 3 l pe zi și… am adăugat sport (cam 400 abs (n.r. abdomene) /zi – pt cei ce m-au intrebat deja) în special Home Training 30 min. Cam atat. We can do it, Moms or Not!”, a scris Alina Pușcaș pe contul personal de Instagram.