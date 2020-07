In articol:

Berna de la Puterea dragostei a izbucnit în lacrimi în direct. Berna și Philip n-au câștigat competiția Puterea dragostei, dar s-au găsit unul pe celălalt. Berna a venit în platoul emisiunii Teo Show, unde a vorbit în excluisvitate despre relația pe care o are cu Philip de la încheierea emisiunii, dar și despre planurile lor de viitor

Blondina a venit singură în emisiune deoarece Philip are niște probleme în familie, despre care a preferat să nu dea foarte multe detalii.

Citeste si: Berna o desființează pe Bianca de la Puterea Dragostei după Marea Finală! „Îmi pare rău că am preferat să fiu lângă ea!”

Citeste si: DECLARAȚII DURE după finala Puterea Dragostei sezonul 2! Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici!

Citeste si: Ce naționalitate are Berna de la Puterea Dragostei! A învățat singură să vorbească limba română

Berna și Philip de la Puterea dragostei s-au mutat împreună!

După ce s-au întors din Istanbul, Berna și Philip n-au mai așteptat nicio secundă. Cei doi s-au mutat împreună și locuiesc în București.

„M-am mutat la el definitiv. Cum am revenit în țară, m-am și mutat la el”, a declarat Berna, la Teo Show.

Chiar dacă nu au câștigat marele premiu, cei doi se iubesc mai mult decât niciodată și îi plănuiesc viitorul împreună. Blondina a vorbit despre cum l-a cunoscut pe viitorul ei soț și ce l-a atras la el.

„Eu aș fi ales să-mi petrec restul vieții lângă cineva. Ăsta a fost planul meu, sunt foarte fericită că mi-am găsit marea iubire. Eu și Philip am fi fost foarte fericiți să câștigăm. Noi ne-am cunoscut pe Instagram, prin noiembrie. El intrase în emisiune și eu mă uitam la Puterea dragostei. Eu l-am căutat prima dată, mi-a plăcut fizic. Este foarte sufletist și un om bun. Căutam un om care să mă iubească”, a mărturisit blondina. (Citeste si: Berna de la Puterea Dragostei a lăsat să se înţeleagă că e gravidă! Imaginea a creat isterie pe internet!)

Berna de la Puterea dragostei, mărturii șocante: „Plângeam în fiecare seară...”

Când a intrat în emisiune, Berna a avut un șoc atunci când a aflat că Philip formează o relație cu Ligi. A trecut printr-o lună foarte grea, în care a plând în fiecare seară și o durea să-l vadă împreună cu altcineva. Mai mult decât atât, blondina a izbucnit în lacrimi în platou.

„Am fost curată și de alți băieți, dar mi-a plăcut doar de Philip. Philip era cu Ligi împreună, dar nu m-am lăsat. El era cu Ligi de trei săptămâni, plângeam în fiecare noapte când îi vedeam. Doar eu știu ce suferință am avut. Am suferit foarte tare, cam o lună de zile. Îi lăsasem în pace, dar am și luptat. Îi trimiteam pupici, spuneam că Philip se uită mereu la mine. Ei nu se înțelegeau”, a declarat Bernadette.

Legat de nuntă, Berna a mărturisit că va avea loc anul viitor: „Am vrut să fiu tare și să lupt pentru ceea ce-mi doresc. Este soțul meu, alături de care vreau să-mi trăiesc restul vieții. Vrem să facem nunta la anul. Nu vrem să facem acum din cazua virusului”.