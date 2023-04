Aluziva a vorbit la „Play IT” despre pericolul care se ascunde în spatele filtrelor perfecte de pe rețelele de socializare: „Trebuie să facem diferența ca să nu ne dărâme psihic”

In articol:

În ediția de astăzi a emisiunii ”Play IT”, Alina Greavu sau Aluziva, așa cum este cunoscută de comunitatea sa, a vorbit despre campania unde s-a alătura recent, respectiv #JOSFILTRELE.

De asemenea, ca o scurtă introducere, Bianca Iordache, moderatoarea emisiunii, a oferit câteva detalii despre această campanie.

„Campania își propune să scoată la suprafață fericirea autentică și naturală și nu cea bazată pe aparențe, iluzii sau fotografii manipulate digital”, a spus Bianca Iordache, moderatoarea emisiunii ”Play IT”.

Aluziva, despre filtrele de pe rețelele de socializare: „E nevoie de un echilibru”

Influencerița a explicat că pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate generoasă de fani, este foarte naturală. Pe lângă faptul că, din punct de vedere fizic, abordează mereu un stil natural, aceasta lasă să se vadă și lucruri din viața de zi cu zi, mai ales că există și persoane care vor să vadă mai multă realitate.

„Eu nu prea mă machiez și nu am mers pe ideea beauty/ lifestyle, e foarte sensibilă chestia asta, nu vreau să dau în nimeni, dar am ajuns la concluzia că prea mult content despre beauty și punând prea des accentul pe cum arată femeile în general, producem, poate fără să ne dorim asta, niște răni emoționale fetelor și femeilor care sunt acum acasă și stau cu Instagramul în mână. Eu nu-mi pun filtrele din Instagram. Sunt oameni care vor să vadă content roz cu sclipici și oameni care vor să vadă mai multă realitate și e nevoie de un echilibru”

Alina Greavu, cunoscută sub numele de Aluziva pe rețelele de socializare, s-a făcut remarcată pe internet, după ce a devenit mamă.

A decis să-și facă un cont pe platformele de social media pentru a se conecta cu alte mame, iar acum este una dintre cele mai apreciate și populare creatoare de conținut de pe Instagram!

Citeste si: Cine sunt cele trei tinere care au fost găsite fără viață după ce au fost torturate. Plecaseră într-o vacanță, dar nu au mai apucat să se întoarcă- kanald.ro

Citeste si: O fată de 19 ani riscă să fie ucisă de un pluton de execuție, după ce a fost reținută pe aeroport. Ce i-au găsit în bagaje- stirileprotv.ro

Citește și: Avem toate detaliile scandalului dintre Zanni și Aluziva: "I-am făcut plângere penală! Mă jignea pe internet și când eram la poliție"| EXCLUSIV

De asemenea, aceasta a mai spus că prin conținutul său pe care l-a abordat pe internet, multe femei s-au regăsit în stilul său de viață, așa că s-a axat pe naturalețe și realitate.

„Tot fenomenul ăsta a crescut prin tehnica bulgărelui de zăpadă. Eu nu aveam de unde să știu cât de mult aveau nevoie mamele să fie înțelese. Toată chestia asta s-a transformat într-un statement și într-o mișcare. Văzându-mă pe mine că nici eu nu fac față la jucăriile din sufragerie, nici eu nu fac față la rude, la sfaturile solicitate de la prieteni legate de creșterea copilului, au zis << Mă simt un pic mai bine, credeam că numai eu merg așa murdară de lapte prin casă, credeam că numai eu nu dorm noaptea sau că am probleme în relație>>. Din punctul ăsta de vedere lucrurile s-au dus la un alt nivel, că eu n-am avut jenă de a vorbi despre vergeturi, kilograme, coșuri, am primit mesaje: << Mulțumesc, dacă nu postai tu, n-aș mai fi purtat rochie vara asta. Fetele se ascund, că nu sunt conforme standardelor de frumusețe ale societății>>. Eu fiind reală și dând lucrurile așa cum sunt, am avut surpriza să descopăr că e foarte terapeutic pentru fetele care au anxietate și care nu sunt sigure pe copul lor”, a mai spus Aluziva.

Aluziva își încurajează fanele să se îmbrace cum își doresc

Totodată, Alina Greavu a vorbit si despre situațiile in care femeile care nu se încadrează in standardele societății sunt aspru criticate și puse la zid de anumite tipologii de bărbați, motiv pentru care ea încearcă să le încurajeze pe femei să se îmbrace așa cum își doresc, indiferent de kilograme.

De asemenea, influencerița a mai spus că, pe de altă parte, încearcă să-i facă pe cei ce critică sexul feminin pentru anumite decizii să fie mai blânzi.

Citeste si: „O să mor, e clar că acolo se ajunge.” Armin Nicoară, dezvăluiri cutremurătoare despre boala care îl macină de mai mulți ani- kfetele.ro

Citeste si: Joia Mare 2023. Ce nu este bine să faci?- stirilekanald.ro

Citeste si: „A doua zi, fără ca mama ei să fie bolnavă sau ceva, a murit.” Gina Matache a suferit enorm în urma celor două mariaje eșuate- radioimpuls.ro

„Eu încerc să încurajez două chestii: să încurajez fetele să se îmbrace cum simt ele, la limita decenței și a legii și în egală măsură să încerc tabăra cealaltă care este foarte înverșunată, să fie un pic mai blândă” , a mai spus Aluziva.

Citește și: Rux susține naturalețea, la "Play IT". Ce spune despre impactul pe care îl au filtrele în mediul online, în zilele noastre: ”Ne afectează psihicul, ne scade încrederea în noi”

Cât despre filtrele de înfrumusețare, Alina Greavu a spus: „Dacă ele se simt bine și asta își doresc, ok (n. red. să-și pună filtre). Dacă eu aș fi în situația aia, eu consider că nu păcălesc pe nimeni și mi-aș pierde vremea încercând să manipulez o imagine ca să mă facă să pară ceva ce nu sunt. Care e scopul la final? Dacă este doar o chestiune de business, n-am nicio treabă, dar să nu luăm chestia asta în suflet când ne punem în pat. La orice fast food te duci, burgerul din cutie nu o să arate niciodată ca ăla din reclamă. Asta e lumea în care trăim. Trebuie doar să facem diferența, să nu punem la suflet și să nu ne dărâme psihic”, a fost părerea Aluzivei despre filtrele de înfrumusețare.