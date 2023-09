„Am abandonat-o acolo” Cristina Cioran și-a dus fetița la grădiniță! Reacția neașteptată a micuței pur și simplu a topit-o pe mama ei

In articol:

Cristina Cioran a trăit emoții intense, după ce și-a dus fetița la grădiniță. Nici micuța Ema nu s-a lăsat mai prejos, căci a început un nou capitol din viața sa.

Chiar în prima zi a anului școlar, vedeta a făcut mărturisiri inedite despre acest moment special și a dezvăluit cum a reacționat fiica sa, atunci când a rămas singură la orele de curs.

Cristina Cioran și-a dus fiica la grădiniță

Cristina Cioran este o mămică iubită și împlinită, iar azi a avut motiv de mare bucurie. Micuța Ema a mers în prima zi de grădiniță împreună cu mama sa. Cu această ocazie, fosta prezentatoare TV a făcut mărturisiri emoționante despre momentul special, în care fiica sa a pășit în noul an școlar.

Vedeta a spus că a fost atentă ca ținuta fetiței sale să fie impecabilă în această zi.

Deși i-a fost alături, micuța Ema a avut parte de clipe mai sensibile, căci a izbucnit în lacrimi atunci când mama ei a lăsat-o în grija educatoarelor, până la finalul programului.

„Ema este deja la grădiniță, de la prima oră a dimineții, este în grupa mică. Am dus-o astăzi dimineață de la ora 08.00. Este prima ei zi. Am mari emoții pentru ea. Am îmbrăcat-o pentru grădiniță foarte frumos, într-o rochiță care îi stătea foarte bine pe ea. Când am plecat, am lăsat-o plângând. O să mă certe când o să crească că am abandonat-o acolo, glumesc!”, a

mărturisit Cristina Cioran, pentru click.ro

Micuța Ema, în prima zi de grădiniță! [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran a fost împreună cu fostul partener, în prima zi de grădiniță a fiicei lor

În cadrul aceluiași interviu, Cristina Cioran a mărturisit că are încredere foarte mare în cadrele didactice și speră ca fiica ei să se adapteze rapid.

Școala unde vedeta a ales să o ducă pe micuța Ema este una de stat, din capitală.

De asemenea, vedeta a precizat că a fost însoțită de fostul partener, Alexandru Dobrescu, în prima zi de grădiniță a fiicei lor.

„Sper că i-a trecut plânsul rapid, pentru că acolo sunt și alți copii de vârsta ei. Plus că este normal să aibă o teamă până se obișnuiește. Nu am emoții că nu o să fie bine, pentru că are niște super doamne educatoare la grădiniță foarte bune. Este o grădiniță de stat unde eu am încredere. La deschidere am fost și eu și Alex. Nu am fost doar eu cu fata. Deci, pot să zic că amândoi am abandonat-o, nu doar eu” , a mai spus fosta prezentatoare, pentru aceeași sursă.

Cristina Cioran alături de Alex Dobrescu și fiica lor [Sursa foto: Instagram]