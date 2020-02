Simina de la Puterea Dragostei este însărcintă în aproape șapte luni, iar la ultima vizită la medic, fosta concurentă a a aflat că totul este în regulă, bebelușul ei se dezvoltă normal și nu este cazul să își facă nici cea mai mică grijă.

”Nu prea am mai făcut ecografii, fiindcă nu a fost cazul! În schimb, am toate analizele morfologice la zi, pentru că am dorit să știu dacă băiețelul meu se înscrie în parametrii specifici trimestrului doi. Doctorul a evaluat dacă organele copilului precum inima, ficatul sau rinichii, dar și capul, coloana vertebrală, bazinul si membrele s-au dezvoltat în mod corect. Din fericire, totul este perfect în acest moment”, a declarat Simina, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Puterea dragostei. Andreea Mantea, decizia în cazul bătăii dintre Roxana și Manuela! Ce hotărâre s-a luat

Simina de la Puterea dragostei a luat nouă kilograme în sarcină

În premieră pentru WOWbiz.ro, într-un live exclusiv, Simina de la Puterea dragostei a povestit că a avut până acum o sarcină ușoară. ”Nu am avut și nu am grețuri, nu am pofte. Nu mi-a fost deloc rău decât înainte de cununie când am răcit. Din păcate, prost stau la alte capitole, m-am îngrășat nouă kilograme și lucrul acesta mă îngrozește. Sincer, nu mai am nici cu ce să mă îmbrac și când văd că mi se ”dezvoltă burta” și nu mă mai încape nimic, îmi vine să plâng întruna”, a spus fosta concurentă.

Simina de la Puterea dragostei va naște în aprilie! ”M-am programat pentru data de 8”

La capitolul dezvăluiri, bruneta nu a fost deloc zgârcită. Astfel, am aflat că Simina de la Puterea dragostei va naște în aprilie.”Dacă inițial, mi-am dorit să aduc pe lume copilul pe cale naturală, ei bine, acum, m-am răzgândit! Am discutat cu medicul meu și pentru mai multă siguranță, am decis să fac cezariană. Deja, m-am programat pentru 8 aprilie și sper ca totul să decurgă foarte bine, mai ales că am să am și familia alături de mine”, a afirmat actuala doamnă Loica pentru WOWbiz.ro!