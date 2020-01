Salariul lui Alex Bodi este unul exorbitant. Soţul Biancăi Drăguşanu este implicat într-o afacere de anvergură, făcând parte din conducerea companiei Karatbars International & Goldstandard, specializată în vânzarea de aur de 24 de carate sub formă de microlingouri. (vezi ce fost iubit a băgat-o în spital pe Bianca Drăguşanu)

WOWbiz.ro a dezvăluit că Bodi are funcţia de Commissionner International Relations la compania cu sediul în Germania, ceea ce înseamnă supervizor la Relaţii Internaţionale. Salariile în companie sunt secrete, dar sunt site-uri specializate care au informaţii din interior legate de grila de salarizare.

Salariul lui Alex Bodi. Încasează aproximativ 14.000 de dolari pe lună

„Salariul mediu la Karatbars International & Goldstandard este de 81.345 de dolari pe an. 25 % din angajaţi câştigă în medie 57.686 de dolari, iar restul de 75% încasează în medie 98.190 de dolari”, a dezvăluit site-ul paysa.com. „10% din angajaţi încasează mai mult de 124.744 de dolari pe an”, a mai relatat site-ul.

Un partener în companie primeşte 169.000 de dolari pe an, un affiliate manager 102.000 dolari pe an, un manager zonal 97.000 de dolari, un sales manager 93.000 de dolari. Cum Bodi este sus în ierarhie şi e un apropiat al preşedintelui companiei, Harald Seiz, dar şi al directorului executiv, croatul Josip Heit, acesta are statutul unui partener în companie, deci încasează aproximativ 170.000 de dolari pe an, adică aproximativ 14.000 de dolari pe lună.