Am aflat cine îi realizează Mariei Constantin rochia de mireasă! E prima artistă care a făcut asta chiar înainte de a-și cunoaște soțul: "Rochia e pregătită de acum 5 ani" | EXCLUSIV

Maria Constantin trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, Robert Stoica. Artista este mai fericită ca niciodată, a fost cerută în căsătorie și urmează ca anul viitor să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Cine îi face rochia de mireasă Mariei Constantin?

Este nerăbdătoare să vină ziua cea mare și să se vadă mireasă din nou. Chiar dacă este la a treia căsnicie, cântăreața simte că acum nimeni și nimic nu mai poate sta în calea iubirii lor. Maria Constantin și Robert Stoica se iubesc necondiționat și sunt nerăbdători să devină, în mod oficial, soț și soție.

WOWbiz vă prezintă în premieră designerul care o va îmbrăca pe Maria Constantin în ziua nunții! Este vorba despre bunul ei prieten și colaborator de atâția ani, Florin Burescu. Acesta o cunoaște prea bine, ca să nu fie el cel care să îi realizeze rochia de mireasă. Însă, WOWbiz a mai aflat ceva. Artista are pregătită rochia pentru ziua cea mare, cu mult timp înainte să își întâlnească iubitul.

Florin Burescu ne-a spus de cât timp o au în lucru și din ce va fi realizată.

"Categoric, eu sunt cel care o va îmbrăca. Noi avem rochia pregătită dinainte de a avea ea o relație. De 5 ani o avem pregătită. Este ceva stabilit, nu e ceva extravagant, dar în același timp e ceva unic. Orice femeie are rochia ei acolo în minte și dacă la celelalte am făcut așa pe repede înainte, asta este studiată la milimetru. Din ianuarie am stabilit că ne vom apuca de ea. Trebuie să o lucrăm în detaliu, pentru că se lucrează foarte mult la mână. Este din dantelă franțuzească, iar aceasta este cea mai dificilă dantelă și are nevoie de o atenție mai sporită.", a declarat Florin Burescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a reacționat Florin Burescu la cererea în căsătorie a Mariei Constantin?

Florin Burescu ne-a dezvăluit că a fost martor la cererea în căsătorie a bunei sale prietene. Ba chiar, știa dinainte că va avea loc cererea. Creatorul de modă ne-a povestit care a fost reacția lui la momentul special și cum o vede, de fapt, pe Maria Constantin.

"Eu am fost oarecum de față la momentul cererii, pentru că știam ce urmează să facă Robert. Nu a fost nimic planificat, i-a venit pe moment. Cu câteva minute înainte m-a sunat și mi-a spus că o să se întâmple și am asistat video la cerere. E foarte emoționant, chiar dacă noi știam că se va întâmpla nunta, știm relația lor, nu poți să treci peste moment ca și cum a fi unul oarecare. E frumos, amândoi sunt unii dintre cei mai buni prieteni ai mei și ne leagă atâtea lucruri frumoase încât nu avem cum să nu avem emoții. Toți am fost cu lacrimi în ochi, mai ales pentru Robert, care nu e așa obișnuit cu camerele precum Maria. Noi suntem ca frații, a fost ca și cum s-ar fi întâmplat în familia mea.", a mărturisit Florin Burescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

