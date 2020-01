Doar că, spre surpriza tuturor, dacă amantlâncul dintre Armin Nicoară și Vlăduța Lupău a ieșit la iveală, se pare că saxofonistul nu era doar cu ea în situația de a se ascunde.

Citeste si: Leo de la Strehaia intervine în scandalul sexual al momentului! ”Prințul Țiganilor” dezvăluie ce s-a întâmplat între Vlăduța Lupău și Armin Nicolară! ”Au făcut filosofie la hotel, doar ei doi, într-o cameră?”

Citeste si: După o poveste de dragoste năbădăioasă cu saxofonistul ei, Vladuța Lupău dezminte tot ce a fost între ei: "Nu am fost amanți!"

”Din ceea ce știu eu, Armin Nicoară are o iubită, se afișează uneori cu ea, chiar dacă nu recunosc explicit că sunt împreună”, ne-a spus un apropiat de-al lui Armin Nicoară. Mai mult decât atât, chiar dacă nu și-au asumat relația dintre ei, între Armin Nicoară și o altă cântăreață de muzică populară, o blondă superbă, Claudia Puican, se întâmplă ceva...

”Eu știu de mai bine de un an că ar fi împruenă. Adică, să fim serioși, au fost singuri, împruenă, în Insulele Maldive, anul trecut, iar apoi au mers în Laras, în vară, tot doar ei doi. Sunt și imagini care dovedesc că între ei este o apropiere mai mult decât evident, iar în anumite cercuri se știe că Armin și Claudia locuiesc împreună, că sunt într-o relație”, ne-a spus sursa noastră.

Și, culmea, pe contul de socializare al Claudiei Puican, printre zecile de fotografii care par desprinse din din cartea de vizită a unui fotomodel, blonda pozând adeseori în ipostaze de o senzualitate debordantă, s-au strecurat și câteva imagini care par să spună totul despre sentimentele pe care le are față de Armin Nicoară. Mai exact, fotografii însoțite de câte o inimioară când sunt împreună, sau poze cu ea, în condediile de vis petrecute alături de Armin Nicoară prin locuri exotice în care ba pozează aproape goală, ba este fericită din cale afară.

Armin Nicoară și Vlăduta Lupau, scandal colosal

”Era nunta celebrei KristYana cu impresarul ei, Petrișor Rustem. Îmi amintesc că Vlăduța Lupău și Armin Nicoară au stat, atunci, în București, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au făcut filosofie la hotel, doar ei doi, într-o cameră? Adică, mai toți cei care au fost la petrecerea la care au cântat au observat că sunt împreună, dar nimeni nu zicea nimic, se obișnuiește printre muzicanți să se mai lege o relație... Iar ei doi, trei zile, deși nunta a durat doar una, la București, singuri, singurei? Și mai se comportau și ca doi porumbei...”, ne-a spus Leo de la Strehaia.

Declarația lui Leo de la Strehaia vine parcă să întărească infoirmațiile conform cărora între Armin Nicoară și Vlăduța Lupău a fost o prietenie cu beneficii. ”Sută la sută au făcut-o! Adică, între ei, așa lăsa să se înțeleagă și Armin, dar și prietene de-ale Vlăduței, au fost momente în care au fost intimi, au făcut sex. E adevărat, ce spune Armin Nicoară, că ar fi avut o relație cu Vlăduța Lupău este exagerat... Adică, se știe, el era îndrăgostit până peste cap de Vlăduța, dar ea nu era... Se relaxau, să zicem, împreună, când erau plecați pe la cântări amândoi, dar ea nu îl socotea un iubit, cel mult un prieten cu... beneficii. Oricum, între ei, clar era mai mult decât o colaborare profesională, își permiteau să își spună lucruri și să facă gesturi pe care le pot face doar un bărbat și o femeie care se cunosc din toate punctele de vedere”, ne-a spus, în exclusivitate, un apropiat de-al celor doi.

Saxofonistul Armin Nicoară, prima reacție după ce Vlăduța Lupău a negat relația cu el

„Sunt foarte dezamăgit de declarațiile Vlăduței. Eu pe ea, pe Vlăduța Lupău, am respectat-o și pot să spun că pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu mă așteptam să mă facă în halul ăsta. Într-adevăr, ne-am certat. De fapt, ea a fost certată cu mine, nu eu cu ea. Sufăr că nu mai colaborez cu ea, Vlăduța a dorit să încheiem pe partea muzicală orice legătură și aici s-a rupt totul. Chiar dacă ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia să facă circul ăsta, trebuia să ne continuăm pe partea muzicală evenimentele, nu să facă un circ, să sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia să le onorăm și să le spună că eu nu mai am ce căuta acolo, că nu am de ce să cânt cu ea”, a declarat Armin Nicoară pentru Cancan.

Mai mult, saxofonistul spune că a ajutat-o pe Vlăduța Lupău să aibă succesul de care se bucură astăzi.a mai spus saxofonistul Armin Nicoară despre Vlăduța Lupău.