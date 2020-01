Vlăduța Lupău este una dintre cele mai tinere și frumoase cântărețe de muzică populară. Artista se bucură de mult succes și are o carieră la care în urmă cu câțiva ani nici nu visa. În plus, pe pagina ei de Instagram este urmărită de peste 200.000 de admiratori.

Vlăduța Lupău, beată la o petrecere?

Vlăduța Lupău a cântat luna aceasta la o petrecere, în Făgăraș. A doua zi după eveniment, cântăreața a publicat pe pagina ei o fotografie în care apărea în pijamale. „Duminica mea. 💕”, a scris ea în dreptul imaginii.

La scurt timp după ce fotografia a apărut pe internet, un tânăr a transmis un mesaj neașteptat. „ Ai rupt șprițu' la Laguna (n.r. - restaurantul la care a cântat Vlăduța Lupău)”, i-a scris tânărul, dând de înțeles că frumoasa aritstă ar fi consumat cam mult alcool cu o seară înainte. Mesajul a stârnit amuzamentul internauților și a fost apeciat de mai multe persoane.

Saxofonistul Armin Nicoară ripostează, după ce Vlăduța Lupău a infirmat relația cu el

Scandalul între Vlăduța Lupău și Armin Nicoară, saxofonistul care a spus că ar fi avut o relație cu ea, continuă. Frumoasa cântăreață neagă că între ea și fostul ei coleg de formație ar fi existat mai mult decât o simplă amiciție și o relație profesională.

„Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan.

„Sunt foarte dezamăgit de declarațiile Vlăduței. Eu pe ea, pe Vlăduța Lupău, am respectat-o și pot să spun că pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu mă așteptam să mă facă în halul ăsta. Într-adevăr, ne-am certat. De fapt, ea a fost certată cu mine, nu eu cu ea. Sufăr că nu mai colaborez cu ea, Vlăduța a dorit să încheiem pe partea muzicală orice legătură și aici s-a rupt totul.

Chiar dacă ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia să facă circul ăsta, trebuia să ne continuăm pe partea muzicală evenimentele, nu să facă un circ, să sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia să le onorăm și să le spună că eu nu mai am ce căuta acolo, că nu am de ce să cânt cu ea”, a declarat Armin Nicoară pentru sursa mai sus citată.