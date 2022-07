„Am avut o perioadă de timp o muză”. Cine este femeia care l-a inspirat pe Emilian să scrie cele mai frumoase piese

In articol:

Artistul Emilian a fost invitat la „Duet” cu Alexandra Ungureanu, acolo unde a vorbit despre piesele sale, carieră, participarea la concursurile muzicale, dar și despre muza care l-a inspirat cândva.

Pentru Emilian, muzica este cea mai importantă și este un job full time. Atunci când nu cântă, scrie piese pentru artiști de succes din România. Cântărețul i-a povestit Alexandrei Ungureanu despre evoluția sa, începutul carierei și viața de copil la concursuri muzicale.

Cine a fost femeia care l-a inspirat pe Emilian

Emilian este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, iar piesele sale sunt hit. Alexandra Ungureanu l-a întrebat dacă a avut vreodată o muză, iar artistul a venit cu un răspuns surprinzător.

„ Am avut o perioadă de timp o muză, după care am rămas singur și aia a fost! ”, a dezvăluit Emilian la „Duet” cu Alexandra Ungureanu.

Muzica, un job full time pentru Emilian

Artistul a dezvăluit că muzica este un job full time. Dacă nu cântă, atunci scrie piese și lucrează cu alți artiști cunoscuți din România pentru a scoate cele mai mari hituri. Când vine vorba de colaborări, vedeta spune că nu are pretenții, dacă îi place o melodie și artistul, o compune și o cântă.

„Fac orice e legat de muzică, adică am scris și partituri. Toate partiturile de la Șatra Benz și de la Killa Fonic(...) Dacă îmi face plăcere să fac un lucru cu cineva, îl fac indiferent de bani.

Dacă vine cineva să facă o piesă cu mine și poate nu e cunoscut și vrea să facă cu mine pentru că sunt un pic mai cunoscut decât el și e o piesă foarte mișto, pe care o simțim și care ni se potrivește, de ce nu?! ”, a dezvăluit el.

Ce compromisuri ar face Emilian pentru succes

Alexandra Ungureanu l-a întrebat pe Emilian ce ar fi dispus să facă pentru marele succes. Artistul, un om onest, spune că nu și-ar trăda niciodată familia și nici nu și-ar spăla rufele în spațiul public.

„Nu țin neapărat să îmi spăl rufele în public. Profesia e profesie, viața privată e viață privată, dar nu aș face niște compromisuri pentru un succes foarte mare, nu știu să încep acum să mă folosesc de familie, iubită, sau orice altceva pentru succes.

Dacă e ceva, de exemplu, mă duc la mama și îi zic să facem o emisiune împreună, să vorbim despre rețete și tu să faci prăjituri în timp ce eu cânt la chitară e ok, nu e o chestie de a folosi o persoană”, a mărturisit Emilian, în emisiunea de la TheXclusive.

Drumul lui Emilian în muzică a început încă din copilărie

Artistul a cântat și alături de sora lui, cei doi fiind adesea prezenți la celebrele festivaluri pentru copii. Totuși, tânărul cântăreț a vorbit cu tristețe despre ele, precizând că a luat doar mențiuni și diplome de participare în țara noastră.

„Când eram mic, cântam cu sora mea. Ai mei au băgat o grămadă de bani în noi, pentru că a fost perioada aia cu toate festivalurile de copii pe care le-am luat la rând: Mamaia copiilor, etc. Evident că nu luam nimic, că nu veneam cu valizele, cu baxurile de vinuri și cu alte lucruri și nu luam, luam diplomă de participare, mențiune și asta a fost din nefericire, eu nu realizam atunci.

După aia părinții mei au zis să încercăm un concurs în afară. Eu aveam vreo 12 ani și am plecat la Moscova, la un concurs de copii, a fost un concurs foarte mare la care am luat marele premiu. Aia a fost confirmarea că poate nu meritam marele premiu în țară, dar un premiu, nu doar diplomă de participare(...) după ce am câștigat premiul, m-au trimis ei la festivaluri, la concursuri și la festivaluri spectacole prin Sicilia, Estonia, Lituania, toată zona aia cu Finlanda și asta pe banii lor. Pentru ei era o mândrie că un reprezentant al concursului lor îl trimit la alte spectacole ”, i-a povestit Emilian Alexandrei Ungureanu.

