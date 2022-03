Legătura neștiută dintre Theo Rose și Smiley! „M-a bătut pe umeri și mi-a zis”. Artista a făcut dezvăluiri fără rețineri despre iubitul Ginei Pistol

In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din tânăra generație a industriei muzicale autohtone. Cu toate acestea, puțini știu câte obstacole a îndurat până a reușit ca, în cele din urmă, să ajungă pe primele locuri din topurile muzicale.

Aceasta a dezvăluit o situație cu care s-a confruntat în urmă cu circa doi ani, pe când se afla la casa de producțe a lui Smiley. Experiența întâlnirii din studioul de muzică a lăsat-o cu un gust amar, iar în ultima ei apariție dintr-un podcast, aceasta a povestit totul cu lux de amănunte.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, dezamăgită în urma discuțiilor de la studioul lui Smiley. Ce s-a întâmplat?!

Tânăra a povestit că a încercat să semneze un contract cu casa de producție pe care o are iubitul Ginei Pistol. Se afla la început de drum și visa să scoată multe piese și să ocupe primele locuri în trending. Ceea ce s-a și întâmplat, însă acestea nu au ieșit din studioul lui Smiley. Se pare că discuțiile nu au decurs așa cum spera, ba chiar a ieșit suprată de acolo.

Ea a povestit întreaga experiență care a lăsat-o cu un gust amar.

„Mi s-a spus așa: <<Dacă vii aici, la noi, un an de zile nu ai cum să lansezi nimic>>, după ce eu fiersesem că nu mai aveam ceva scos de mult timp. N-am cum să scot un an de zile, am zis ok, da, bine, măcar lucrez în timpul ăsta, câștig pe altă parte. Problema n-a fost atunci, problema a fost la final de tot.

După ce m-am deschis, le-am zis sincer în ce perioadă mă aflu și ce simt eu, în legătură cu cariera mea și cu ce vreau eu să urmeze în continuare pentru mine și de ce m-am mai lovit înainte.

Și când am ieșit afară, m-a bătut așa pe umeri și mi-a zis: <<Te primim>>. Din start la mine s-a decuplat treaba. Păi cum mă primiți, că dacă m-ați chemat normal ar fi să zică <<Da, hai să lucrăm>>, dar exprimarea a fost <<Te primim>> și am zis bine, hai că ne auzim și nu ne-am mai auzit”, a povestit Theo Rose, în podcastul „Aproximativ Discuții” cu Gojira.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Emilian, detalii inedite despre colaborarea muzicală cu Theo Rose

Chiar dacă artista nu s-a înțeles cu reprezentanții studioului lui Smiley, în urmă cu câteva luni ea a lansat o piesă în colaborare cu unul dintre cântăreții de la casa de producție a iubitului Ginei Pistol. Melodia a fost apreciată de fani, s-a auzit pe toate frecvențele radio și a fost prima în trending. Emilian a dezvăluit totul despre cum s-a înțeles cu Theo Rose.

„Relația mea cu Theo Rose a fost una foarte ciudată, pentru că eu nu mă cunoșteam cu ea. În toată piesa asta "De trei zile nu am somn", mi-am dorit, dar nu m-am așteptat niciodată să se întâmple. Toată treaba a început când eu eram acasă și voiam să fac o piesă, nu mi-a ieșit și după care a venit ideea asta și am pus-o pe Instagram și i-am dat și tag lui Theo și am zis că dacă piesa ajunge la ea, poate iese o colaborare. Eram pe vibe acasă și am văzut că foarte multă lume îmi scrie ce piesă e și de unde e. Deci efectiv i-am dat tag și în 20 de minute i-a dat repost. I-am scris "Bă, tu vorbești serios?". Are ea o vorbă, "E puternică". A zis că își dorește să facem asta împreună.(...) E o fată foarte mișto, dar m-am gândit că fiind pe val are multe piese și nu vrea.", a declarat Emilian.