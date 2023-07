„Am avut un șoc” Carmen Grebenișan s-a confruntat cu probleme de sănătate. Cum se simte acum influencerița și ce schimbări a făcut în viața sa

In articol:

Carmen Grebenișan este de departe una dintre cele mai urmărite și îndrăgite prezențe din mediul online. Influencerița a reușit rapid să câștige inimile urmăritorilor săi, motiv pentru care se bucură de o comunitatea numeroasă pe rețelele de socializare.

Vedeta și-a creat o carieră de succes în această industrie, însă a apărut și în câteva show-uri de televiziune.

Întotdeauna cu zâmbetul pe buze și optimistă din fire, Carmen Grebenișan a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat după ce a participat la o emisiune TV, dar și cum a reușit să scape de kilogramele în plus.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Carmen Grebenișan?

Influencerița este o fire muncitoare și se implică în foarte multe proiecte. Este activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii săi atât momentele frumoase, cât și pe cele mai puțin frumoase. De asemenea, le oferă întotdeauna fanilor săi cele mai bune sfaturi.

Însă, nici viața vedetei nu este lipsită de griji și probleme. Asta pentru că sănătatea vedetei a avut de suferit în urma unui concurs la care a participat.

S-a confruntat cu retenția de apă, însă ușor, ușor lucrurile au început să revină la normal, însă este nevoie de multă răbdare. De asemenea, a reușit să scape și de kilogramele în plus.

„Așa este, retenția de apă a fost una dintre cele mai pregnante probleme și se aplică și altor concurente, nu doar mie. Treptat, lucrurile revin la normal, dar e nevoie de răbdare. Am avut un șoc când am ajuns acasă, dar am înțeles că asta înseamnă participarea și faptul că am ajuns până la final, mi-am dat vreme și înțelegere.(...)

Am început să dau jos din kilograme, așa este. Vreo două s-au dus deja, la restul încă mai lucrez.”, a mărturisit Carmen Grebenișan pentru viva.ro.

Carmen Grebenișan, probleme cu tenul

Clima, stresul, dar și oboseală și-au spus cuvântul. Asta pentru că nu numai sănătatea vedetei a avut de suferit, ci și aspectul fizic.

Pe lângă kilogramele acumulate, Carmen Grebenișan s-a confruntat și cu probleme cu tenul. Cu toate acestea, acum a început să lucreze la capitol, motiv pentru care a apelat deja la procedurile faciale.

Fără doar și poate, a fost un șoc pentru influenceriță, mai ales că nu a neglijat niciodată felul în care arată, însă și-a asumat participarea la emisiune și nu regretă nimic din tot ceea ce s-a întâmplat, ci din contră, se bucură că a avut această oportunitate.

„De când am revenit în țară, am apelat la o serie de proceduri faciale și tenul a început să-și revină. Am avut și din acest punct de vedere un șoc, deoarece nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva. Dar iată ce se întâmplă când îți asumi participarea într-un astfel de show și teimplici 100%.”, a mai spus Carmen Grebenișan pentru sursa menționată anterior.

