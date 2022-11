Carmen Grebenișan s-a destăinuit pe internet! Blondina a compus o scrisoare pentru Alina Ceușan: „Eu te consider familie...”

In articol:

Toată lumea le cunoaște pe Carmen Grebenișan și Alina Ceușan, două dintre cele mai îndrăgite influencerițe din țara noastră. Într-un timp, acestea erau de nedespărțit și făceau aproape totul împreună.

Acestea erau mereu una lângă cealaltă, atât în vacanțe cât și la evenimentele din țara noastră.

Mai mult decât atât, blondinele și-au construit și un brand de costume de baie împreună.

Carmen Grebenișan, mesaj emoționant pentru prietena ei

Între timp însă, lucrurile s-au mai schimbat. Alina Ceușan și-a întemeiat o familie frumoasă iar cele două au început să facă parte separat din proiecte.

Acestea nu s-au certat niciodată, însă timpul a devenit din ce în ce mai scurt iar prioritățile s-au schimbat, așa că cele două nu au mai apucat să petreacă prea mult timp împreună.

Recent însă, acestea au pornit împreună într-o escapadă la Roma, unde au avut parte de clipe minunate și au putut să-și reamintească cât de bine se distrau odinioară.

După atâtea amintiri, Carmen a profitat de ocazie și i-a scris un mesaj mai mult decât emoționant Alinei, chiar pe Instagram.

„For my A.

Hey Alina, vreau sa îți spun câteva lucruri, cred ca mi-e mai ușor in scris. Chiar daca excursia noastră din Roma a fost total neprevazuta, sa știi ca a contat mult pentru mine. A contat enorm ca ai fost acolo când am avut nevoie de tine, fără sa te gândești prea mult. Am ajuns la nivelul la care ne cunoaștem atât de bine, încât nu ne mai zicem prea multe pentru ca nici nu mai e nevoie, noi știm deja. Dar azi vreau sa îți zic câteva lucruri pe care cred ca nu ți le-am mai spus de mult timp. Vreau sa îți zic ca te iubesc si ca mi-a fost dor de tine si de noi, ca prietene, si mai vreau sa îți zic ca apreciez enorm omul care ai fost si cel care ai devenit, cu bune si cu rele, cu tot ceea ce ești si ce faci, încă de dinainte sa fi. Faci foarte multe lucruri bune si sa știi ca ești un om incredibil de puternic si cald, in același timp. Ma bucur mult ca viata a făcut cumva si ne-a adus împreună, chiar daca suntem acum departe una de cealaltă. Simt ca energia noastră va rămâne mereu in contact pentru ca e unul din cele mai reale lucruri din jurul nostru si sa știi ca eu te consider familie. Iar asta nu se va schimba niciodată, indiferent de fluctuațiile vieții noastre.

Love, C.”, a fost mesajul pe care i l-a transmis Carmen prietenei sale.

