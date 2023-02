„Am crezut că nu îmi mai revin” Anca Serea are din nou probleme de sănătate. Prin ce trece soția lui Adi Sînă în aceste momente?

In articol:

Se pare că problemele de sănătate se țin lanț de familia lui Adi Sînă. În urmă cu câteva zile, Sarah, fiica artistului și a Ancăi Serea a ajuns la spital și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

Acum, se pare că și soția cântărețului se confruntă cu noi probleme de sănătate.

Anca Serea se confruntă din nou cu probleme de sănătate

Anca Serea se numără printre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Recent, aceasta a vorbit pe rețelele de socializare despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Aceasta a mărturisit că a avut parte de o perioadă în care nu s-a simțit deloc bine.

Prezentatoarea TV a mai dezvăluit că aproape că nu mai vedea, avea tensiunea foarte mică, era foarte amețită tot timpul și a stat foarte mult în pat. Cea care i-a fost tot timpul alături a fost mama sa, căreia i-a mulțumit prin acest intermediu. Toate aceste simptome i-au amintit vedetei de un alt episod de acest fel, care a avut loc in urmă cu trei ani, când a fost diagnosticată cu anemie acută.

„Vă mărturisesc că am avut o perioadă super, super grea. Efectiv, nu am fost atât de activă aici. Am crezut că nu îmi mai revin. Vreau să îi mulțumesc mamei mele că mi-a fost alături în aceste zile. Am avut niște simptome foarte, foarte urâte și de nedescris. Aproape că nu mai vedeam, tensiunea foarte mică, eram foarte amețită tot timpul, am stat numai în pat. Nu știu cât de mult ați simțit voi, dar am avut un astfel de episod acum trei ani, când am fost diagnosticată cu anemia aceea acută. Astăzi este prima zi în care mă simt mai bine și mi-am propus să mă odihnesc și să am mai multă grijă de mine. Am făcut foarte multe investigații, am început cu o vizită la un medic generalist, apoi am fost la un hematolog, la un endocrinolog”, a povestit Anca Serea în mediul online.

Anca Serea a căzut pe stradă în Bulgaria din cauza problemelor de sănătate

În urmă cu trei ani, Anca Serea a trecut printr-un moment foarte greu. În timp ce se afla la o întâlnire de afaceri în Bulgaria alături de Adi Sînă, aceasta s-a prăbușit pe stradă. Vedeta a mers la spital unde și-a făcut mai multe analize, iar doctorii au descoperit mai multe afecțiuni din cauza epuizării.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele. Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, spunea prezentatoarea TV la acea perioadă.