„Am dificultăți la vorbire” Gabriela Cristea și-a pus aparat dentar! Cum arată acum prezentatoarea TV: „Un zâmbet perfect”

Gabriela Cristea este iubită și apreciată încă de la prima apariție a sa pe micile ecrane. Cu toate acestea, de-a lungul timpului a primit numeroase critici pe seama aspectului fizic, printre care unele legate de dantura sa.

Conștientă de problemele pe care le are, astăzi prezentatoare TV a făcut un pas foarte important, în urma căreia viața i se va schimba radical după 9 luni. Încă din prima parte a zilei, soția lui Tavi Clonda a ajuns la medicul stomatolog, acolo unde și-a aplicat un aparat dentar invizibil, pentru a-și corecta defectele pe care le are la nivelul dinților.

Gabriela Cristea a recunoscut de-a lungul timpului că mama natura nu a fost mult prea generoasă cu ea în ceea ce privește aspectul dinților. Prezentatoarea TV se preocupă de acest subiect de ani buni și, după mai mult timp în care a făcut planul de atac, a venit și ziua cea mare pentru a-și pune un aparat dentar invizibil, pentru a-și îndrepta dinții.

Gabriela Cristea și-a aplicat aparat dentar

Gabriela Cristea ea s-a filmat direct de pe scaunul din cabinetul medicului estetician, din timpul procedurii. Ziua cea mare a venit, în sfârșit, astfel că, în curând prezentatoarea TV se va putea bucura de un zâmbet la care visează de multă vreme. Ulterior procedurii, prezentatoarea TV a împărtășit cu fanii săi impresiile pe care le are după primele minute cu aparatul dentar.

„Cum v-am arătat în story-ul anterior, mi-am montat aparatul dentar invizibil. Da, acum am aparat dentar și nu se vede absolut deloc. Am o jumătate de oră de când l-am montat și ceea ce pot să vă spun este că am mici dificultăți la vorbire, dar înțeleg că se vor corija într-o zi, maxim două zile, așa că vă rog clemență diseară la emisiune dacă n-o să pot să vorbesc foarte repede. În rest totul este super OK, nu pot să vă spun că mă deranjează absolut nimic. Din contră, mă simt super confortabil. O să văd cum o să fie cu mâncatul, pentru că trebuie să-l scot, ăsta este singurul moment când am voie să scot aparatul dentar.

Peste 9 luni, fix de ziua mea, îmi voi face cadou un zâmbet perfect. Am niște mici dificultăți de vorbire. (...) În rest, 40 de minute cred că a durat să-mi monteze, am un fel de punctulețe așa pe dinți de culoarea dintelui, dar efectiv nu se vede, adică dacă nu v-aș fi spus eu că am aparat dentar și cu mici «sâsâieli» și «mâțâieli», probabil că voi nu v-ați fi prins că în momentul ăsta port un aparat pentru îndreptarea dinților.

Pentru cei care se întreabă dacă doare, dacă presiunea este mare, pot să vă spun că eu pot face comparație. Eu am avut aparat dentar pentru partea de jos, din acela clasic și este o diferență ca de la cer la pământ. Practic nu mă deranjează absolut deloc și este și prima gutieră care înțeleg că este cea mai dură sau care ar trebui să doară cel mai mult. Deci, nu, nu doare absolut deloc, presiunea nu este una care să te deranjeze, atât doar cu vorbitul că sunt un pic «căltiocă», dar în rest sunt absolut în regulă și vă recomand varianta asta de aparat dentar dacă aveți probleme.”, a spus Gabriela Cristea în mediul online.

Gabriela Cristea, criticată din cauza danturii sale

Gabriela Cristea a recunoscut de fiecare dată că are o problemă cu dantura, motiv pentru care nu a încercat niciodată să se ascundă după degete sau să își găsească scuze, mai ales când internauții au criticat-o din cauza acestui lucru.

Gabriela Cristea a început întreg procesul de schimbare a danturii de câțiva ani, însă momentul mult așteptat a venit abia acum, după o perioadă în care a fost nevoită să se confrunte cu răutățile din mediul online.

„Dragilor, m-am întors la dentist. Mi-am mai făcut o curățare după trei luni și cred că se vede că zâmbetul meu arată impecabil, pentru că mă pregătesc să-mi pun aparat dentar și să-mi îndrept dinții, iar pentru asta înainte trebuie să rezolv toate problemele de dentiție pe care le am. Nu am simțit durerea. ”Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura. Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, a declarat Gabriela Cristea pe Instagram, în urmă cu mai mult timp.