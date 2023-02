„El mă înșela pe banii mei” Gabriela Cristea nu a mai rezistat și a răbufnit în direct! A lăsat mască pe toată lumea cu dezvăluirea asta. Ce îi făcea Marcel Toader, fostul ei soț?

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Recent, însă, în cadrul emisiunii pe care o prezintă, soția lui Tavi Clonda a făcut o serie de dezvăluiri din perioada când era căsătorită cu regretatul om de afaceri, Marcel

Toader.

Concret, totul a pornit după ce Dima, unul dintre concurenții sezonului 7, a făcut o afirmație controversată despre faptul că bărbații înșală abia după ce femeia de lângă ei îi înșală, iar Gabriela Cristea a luat foc. Prezentatoarea TV a făcut o dezvăluire incredibilă și nu a mai ținut cont că este în direct

„Mă, băiatule, uită-te la mine! M-am enervat acum de mi se urcă la cap. Eu am fost măritată cu un alt bărbat înainte de căsnicia pe care o am acum. Eu munceam de mă găseau toate alea, mă trezeam la 7 dimineața și veneam acasă la 10 seara și munceam de luni până sâmbătă inclusiv, iar el scotea alte femei pe banii mei și mă înșela pe banii mei! Ia explică-mi cum vezi situația asta. Sigur l-am înșelat eu (n. red e ironică). Cu munca poate că l-am înșelat”, a mărturisit Gabriela Cristea în emisiunea pe care o prezintă.

Gabriela Cristea traversează o perioadă dificilă

Gabriela Cristea este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei și îi ține la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei, împărtășind cu admiratorii atât

momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Așa s-a întâmplat și recent, căci vedeta și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor din mediul online și a dezvăluit că traversează o perioadă mai dificilă.

„Voiam să vă zic că sunt într-o stare mai specială. Pentru mine astăzi e Blue Monday. Deci m-am trezit de dimineață cu un chef de a mă culca la loc, ceva de speriat și voiam să vă întreb cum rezolvați voi problemele când vă simțiți extenuați, fără putere și parcă într-un impas. Cel mai mult mă derutează sau mă face să mă simt disconfortant când nu reușesc să mă înțeleg cu fetele. A fost o dimineață foarte grea la grădiniță, pentru că niciuna nu voia să rămână, iar eu aveam foarte multă treabă azi. Și ce faci? Ce faci când fiica cea mare plânge că ea nu vrea să rămână la prânz, că ea vrea ceva dulce de dimineață, de la prima oră? Cea mică, deși era în toane bune și voia să facă tot ce o rugam, se ia după cea mare. Și uite așa am ajuns să stau vreo 45 de minute și să aștept după ele la grădiniță, până când am reușit să plec. Probabil că nici starea mea de spirit de acum nu este tocmai grozavă. Cum treceți voi peste momentele astea? Cum faceți față, pentru că nu există nimic care să mă întristeze mai tare decât momentele în care nu reușesc să mă înțeleg cu fetele. Sinceră să fiu, la momentul ăsta îmi vine să abandonez toate proiectele pe care le am, să mă duc acasă, să mă culc și să mă trezesc mâine, dar nu pot. Am multă treabă. Acum sunt în fața atelierului și nu-mi vine să intru”, a spus Gabriela Cristea, pe pagina sa de Instagram.