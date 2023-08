„Am doi bebeluși” Theo Rose a spus se întâmplă acum în viața ei, de fapt! Artista nu a crezut că îi va fi atât de greu

In articol:

Fără să vrea, Theo Rose s-a ales cu doi „bebeluși” în loc de unul singur, după ce, în urmă cu doar câteva zile, artista a primit în dar de la finii ei un pui de pisică, pe care inițial l-a crezut foarte blând și dezorientat, dar care s-a dovedit a fi, mai ales noaptea, mai „rău” decât un bebeluș.

Imediat cum a găsit puțin timp liber, le-a împărtășit admiratorilor săi din mediul online cum și-a petrecut noaptea trecută, care nu a fost deloc una liniștită.

Theo Rose a povestit în mediul online că a avut o noaptea albă din pricina micuței feline, pe nume Sushi, care a avut chef de joacă pe tot parcursul nopții. Artista a rămas surprinsă de faptul că, prin comparație, fiul ei este atât de cuminte încât are posibilitatea să aibă un somn liniștit noaptea, însă nu același lucru se poate spune despre cel mai nou membru al familiei, care a început să-i dea bătăi de cap mai ales în timpul nopții.

„Chiar am doi bebeluși, vă jur, deci n-am dormit toată noaptea. Legat oricum n-am dormit, dar în total să zicem 3 ore. Sasha n-are nicio treabă, el e cel mai cuminte copil doarme, se trezește o dată pe noapte, mănâncă, se mai trezește dimineața la 6 și ceva, deci n-am treabă cu copilul ăsta. Dar Sushi... m-a terorizat toată noaptea, dacă nu s-a urcat pe mine, m-a mușcat, m-a zgâriat, îți înfige ghearele alea, ea nu știe săraca, dacă nu m-a zgâriat, dacă nu am luat-o, am mutat-o de nu știu câte ori. Numai pe la ceafa ea, pe la mărul meu sau la tălpi. E îngrijitor să te trezești cu o gheară înfiptă în talpă, e un reflex, ceva...”, a spus Theo Rose în mediul online.

Theo Rose și-a găsit „nașul”

Abia după ce a devenit „mămică” de pisică, Theo Rose poate simți cu adevărat că are un bebeluș în casă.

Cu numai o zi în urmă, Sushi i-a dat artistei alte bătăi de cap, după ce s-a ascuns sub canapea minute în șir. Inițial a crezut că nu se simte bine, însă ulterior și-a dat seama de faptul că se află în afara oricărui pericol.

„Mi-a mâncat viața pisica asta. Are un moment acum când nu mai vrea să iasă de sub canapea. Problema e că m-am speriat, am zis doamne, dacă o fi pățit, o fi mâncat ceva de pe jos, i s-a aplecat, eu știu ce-o fi făcut. Am tras-o să văd ce are, nu are nimic. Mi-e milă de ea că o las singură acasă, dar mă așteaptă Hora Brenciu care urmărește foarte atent rutina mea de îngrijire a tenului. Fiert e pe ea.”, a spus Theo Rose, cu numai o zi în urmă.

