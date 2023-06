„Minune de copil” Iubita lui Cosmin, a radiat de fericire în ziua botezului! Cât de bine îi stă tinerei în postura de mămică

In articol:

După divorțul tumultuos de Miruna, Cosmin și-a refăcut viața alături de o tânără pe nume Andreea, cu care și-a asumat relația la scurtă vreme de la divorț. Când toată lumea credea că tânărul nu o să mai intre într-o relație prea curând, a demonstrat tuturor că este stăpân pe situație din toate punctele de vedere și că perioada în care a fost căsătorit cu Miruna nu a fost decât o lecție pe care a învățat-o din plin.

Acum, chiar dacă Cosmin și noua lui iubită nu mai postează imagini împreună, fanii celor doi au pus acest lucru pe seama faptului că își doresc discreție și liniște în viața lor personală și nicidecum că s-au despărțit, având în vedere că încă se au la „follow” pe Instagram unul pe altul.

Recent, iubita lui Cosmin, Andreea, a fost prezentă la un botez, postând mai multe imagini cu micuțul în brațe, însă Cosmin nu s-a făcut apariția în imaginile pe care tânăra le-a urcat pe rețelele de socializare, dând de înțeles că fie nu a fost prezent, fie a evitat să apară în fotografii. Un lucru este cert, și anume acela că iubita acestuia este foarte atașată de copii și că așteaptă cu nerăbdare să devină chiar ea mămică.

Cum a anunțat Cosmin că are o nouă relație, după despărțirea de Miruna?

După despărțirea neașteptată de Miruna, după ce tânăra și-a dat seama că încă mai are sentimente puternice pentru fostul ei iubit, Luță, Cosmin a anunțat la scurtă vreme că este într-o nouă relație.

A postat în mediul online o imagine cu Andreea, noua lui iubită, iar la scurt timp a confirmat public faptul că, într-adevăr, se simte pe deplin pregătit să iubească din nou, fără resentimente.

„Știe toată lumea, pentru că eu am vrut să știe, nu mă feresc de nimeni. E o relație foarte frumoasă. Bine... toate relațiile sunt frumoase la început. Este o fată super dulce, care are foarte multe calități și momentan ne înțelegem foarte bine. Mi-a scris pe Instagram acum vreo 3-4 săptămâni, să nu greșesc, am vorbit o perioadă de câteva zile și ne-am văzut. Am mers la o cafea și după ne-am cunoscut mai bine. Relația e caldă. Sincer, chiar sunt vindecat, asta vorbeam și cu noua mea iubită.

I-am spus să nu ai impresia că eu acum am intrat într-o relație cu tine ca tu să fii un pansament pentru mine, pentru că nu-mi doresc asta. Nu-mi doresc să-mi bat joc de nimeni, să mă folosesc de cineva ca să trec eu peste o poveste de-a mea, nu. Nu este așa, am trecut peste și momentan chiar sunt foarte bine. Dacă nu era ceva serios nu mă afișam să vadă lumea că am relație și poate la scurt timp să mă despart.”, a spus Cosmin în urmă cu câteva luni.

