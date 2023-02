„Am eșuat lamentabil în relația cu soțul meu” Oana Roman regretă anii anii petrecuți lângă Marius Elisei. Ce i s-a întâmplat, la scurt timp după anunțul despărțirii

In articol:

Oana Romana făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre viața sa. Vedeta a recunoscut în fața tuturor fanilor săi că de acum va începe un nou capitol, după ce a pierdut ani la rând încercând să repare o relație care, de fapt, a fost sortită eșecului. De asemenea, fiica lui Petre Roman a dezvăluit că se confruntă cu mici probleme de sănătate, probleme care au apărut pe baza de stres și oboseală.

Recent, Oana Roman a ieșit în fața fanilor ei în mediul online și, cu aceeași sinceritate de care a dat dovadă până acum, a dezvăluit că este conștientă de faptul că relația cu Marius Elisei s-a încheiat mult mai târziu decât ar fi fost nevoie să se încheie și, de asemena, acest lucru a implicat foarte multă nefericire și neliniște.

Citește și: Tânăra din imagine a fost lăsată cu ochii în soare la prima întâlnire. Motivul incredibil pentru care bărbatul a fugit când a văzut-o: ,,Apoi am primit un mesaj”

Ce a pățit Oana Roman, la scurt timp după ce a dezvăluit că ea și Marius Elisei s-au despărțit. Nici ei nu i-a venit să creadă că i se întâmpla asta: „C red că e a treia oară în viață”

La câteva zile de la anunțul despărțirii definitive de Marius Elisei, Oana Roman a mărturisit că i-a apărut un herpes pe buză, după ce în ultima perioadă a avut parte de o mare încărcătură de oboseală și stres.

Citeste si: „Când îmi dădea o palmă, vedeam stele verzi și îmi țiuia timpanul.” Oana Roman, despre întâmplările chinuitoare din copilărie- kfetele.ro

„Mi s-a dus rujul pentru că am făcut herpes. De oboseală și de stres. Cred că e a treia oară în viață când fac herpes.”, a spus Oana Roman în mediul online.

Citește și: „Fac asta de câteva ori pe an” Oana Roman a plecat singură de acasă, după o săptămână plină de schimbări grele! Vedeta a recurs la un gest neașteptat

Oana Roman regretă că nu a încheiat mai devreme relația cu Marius Elisei

Oana Roman și-a sfătuit toate fanele să învețe din greșelile ei și să pună punct unei relații în care sunt nefericite, indiferent de riscul la care se supun pe moment.

„Poate puteți învăța din experiența mea de viață. Când ceva s-a rupt fundamental între doi oameni, oricât ai încerca, nu se mai poate repara nimic. Eu am sperat și am pierdut timp, ani, nervi și liniște. Se încheie totul în termeni mai grei și mai răi decât acum 2 ani când am divorțat. E dureros să văd că, efectiv, nu mai avem absolut nimic în comun și mă întreb dacă am mai avut vreodată.”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Vedeta regretă ani pierduți alături de fostul său soț, din momentul în care au început să evolueze în direcții total diferite. Acum, privind în spate la tot ceea ce s-a întâmplat în viața ei în plan personal, știe faptul că ar fi trebuit să își asculte inima și intuiția mult mai devreme.

„Nu pierdeți timp dacă simțiți că nu se mai poate, cu orice risc. Chiar dacă e greu, chiar dacă rămâneți singure, chiar dacă poate nu aveți din ce trăi. Nu mai pierdeți timpul pentru că pierdeți timp prețios care nu se mai întoarce. Și da, eu am ajuns la concluzia că da, recunosc și îmi asum, am eșuat lamentabil în relația de cuplu pe care am avut-o cu soțul meu și din cauza lui, și din cauza mea. M-am complăcut prea mult timp într-o situație care nu-mi era confortabilă, în care nu eram fericită și am pierdut timp și ani prețioși pe care n-o să-i primesc înapoi, așa că luați atitudine dacă vă simțiți prost într-o relație și nefericite.”, a mai mărturisit Oana Roman.