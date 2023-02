"Am fost chiar și cu un tătic" Schimbarea care a avut loc în viața Denisei Nechifor, de când fiica ei și a lui Adrian Cristea a devenit adolescentă. A spus-o fără ocolișuri: "Este tentația aceea, trebuie să fii foarte atent"

In articol:

Încă de când a adus-o pe lume pe Rania, Denisa Nechifor s-a dedicat complet rolului de mamă și a luat în serios responsabilitățile părintești.

Cum fetița a rămas să locuiască cu ea după despărțirea de Adrian Cristea, vedeta a făcut tot posibilul pentru a avea o relație cât mai bună cu aceasta și pentru a-i oferi o educație exemplară. Denisa Nechifor mărturisește, însă, că de când Rania a devenit adolescentă și-a luat unele măsuri de precauție.

Denisa Nechifor, extrem de atentă când vine vorba de fiica ei: "O controlez destul de mult, am stat după copaci. Nu mă duc singură în urmăriri, mai sunt cu câte o mamă, am fost chiar și cu un tătic"

Denisa Nechifor are o relație foarte bună cu fiica, iar pe lângă mamă, îi este și prietenă. Cu toate acestea, fosta iubită a lui Adrian Cristea recunoaște că o controlează destul de mult pe Rania, de când a devenit adolescentă.

Vedeta are grijă ca fiica ei să nu intre în anturaje dubioase și să stea departe de tentații:

Nu s-a întâmplat să mă mintă, dar este tentația aceea. Trebuie să fii foarte atent pe cine are în anturaj. Anturajele se măresc cu viteza sunetului mai nou, adică de unde avea patru prietene în clasa 0, acum sunt 200. La ziua Raniei, i-am zis că are liber să invite pe cine vrea ea. Au venit 50 de copii. Am vrut să-i văd pe toți și mi-a plăcut ce am văzut. Dar sunt și cazuri, am avut pe lângă, destul de ciudate. Eu am trimis un copil la spital de pe stradă și nu vreau să ajungem acolo. Așa că tentația este foarte mare, iar copiii sunt foarte ușor de influențat.", a povestit Denisa Nechifor, pentru ego.ro.

Denisa Nechifor a dezvăluit că încearcă să nu o răsfețe prea mult pe fiica ei și a lui Adrian Cristea. Chiar dacă își permite din punct de vedere financiar să îi cumpere anumite articole vestimentare sau anumite lucruri scumpe, a învățat-o pe Rania să nu pună preț pe branduri: "O educ în măsura posibilităților și a bunului simț. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple când vine vorba de haine. Știi că eu iubesc hainele, le ador. Lucrurile de bază, cum ar fi geantă bună, un pantof bun, restul cârpe. Adică eu am job-ul pe care îl am, am vârsta pe care o am, îmi permit să îmi cumpăr o rochie mai așa, dar ea este copil.

Sunt branduri de mass market care au tot felul de lucruri moderne. Acum că îi cumpăr un hanorac pe care îl poartă primăvară-toamnă-iarnă sau ceva că trebuie să meargă și ea la un eveniment e una, dar nu sunt de acord să cumpărăm numai branduri copiilor. Ceea ce se întâmplă în societatea românească, în zona de Nord a Bucureștiului, mi se pare foarte greșit. Se exagerează foarte mult. Noi nu exagerăm. În plus, acum trebuie să te întinzi și cât îți este plapuma, din punctul meu de vedere.", a mai spus Denisa Nechifor, pentru sursa citată.

