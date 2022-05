”Am fost foarte afectată”. Viața Elenei Gheorghe s-a schimbat complet după ce a urmat ”jocul magic”, un program de 28 de zile | EXCLUSIV

In articol:

Pandemia a făcut ravagii nu doar din punct de vedere medical, ci și din punct de vedere psihic și emoțional.

Libertatea pe care toți o prețuim atât de tare a dispărut peste noapte într-o anumită perioadă, iar oamenii de pe întregul mapamond s-au trezit obligați să-și schimbe în totalitate stilul de viață și să-l adapteze noii realități de ”captivitate” și teamă perpetuă pentru sănătatea celor dragi. Dacă unii s-au obișnuit mai repede, alții, extrem de activi din fire, s-au acomodat mai greu.

Frumoasa cântăreață Elena Gheorghe a făcut parte, la început, din a doua categorie, dar când și-a amintit de un program special pe care i l-a recomandat o prietenă a apărut speranța că totul se va schimba în bine. Solista a apelat la ”jocul magic” care, susține ea, a ajutat-o și în trecut, când s-a confruntat cu o afecțiune a stomacului.

Cum s-a schimbat viața Elenei Gheorghe după ce a urmat pașii "jocului magic"

Elena Gheorghe

”La începutul pandemiei am fost foarte afectată, la fel și Cornel, dar eu am resimțit mai dur situația.

Dezinfectam tot prin casă, încontinuu, le făceam observație copiilor să se spele des pe mâini, eram extrem de stresată pe tot parcursul zilei. Eu și soțul meu am ieșit doar la cumpărături, pe rând, și ne-am tot rugat să treacă mai repede problema asta cruntă. Ne-am lămurit, totuși, într-un târziu, că finalul era departe. Cei mici deja nu mai puteau să stea închiși în apartament, își doreau libertate, ne întrebau când vor avea voie să iasă din casă, să se joace cu prietenii lor, să alerge, să meargă în parcul de distracții...Nicholasa conștientizat că ne ferim de un virus foarte periculos, dar Ame, care este mai mică, ne întreba mereu ce se întâmplă și era foarte agitată. Norocul a fost că stăm în bloc cu sora mea și cu cei doi copii ai ei, pe același palier, și astfel Nico și Amelie se întâlneau des cu Lucas și cu Ania. Până la urmă, noi ne-am îmbolnăvit, apoi și Ani cu familia ei.Etapa asta a pandemiei a fost greu de suportat din multe puncte de vedere, dar salvarea mea a fost că mi-am amintit de ”jocul magic”, un fel de program de recunoștință, de 28 de zile, pe care mi l-a dat prietena mea Rodica din Anglia, în 2018. Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam. Atunci am început acest joc care te învață să ierți, să fii recunoscător pentru toate lucrurile bune, să fii înțelegător chiar și cu oamenii care ți-au greșit mult, să îți canalizezi energia doar pe aspectele pozitive ale vieții și să dăruiești bunătate”, a povestit îndrăgita artistă.

Cântăreața povestește că programul a motivat-o să își schimbe stilul de viață. Elena s-a simțit mai energică, mai determinată și a hotărât să adopte altă alimentație și să facă mișcare zilnic. Mai mult decât atât, vedeta susține că a tras câteva concluzii esențiale despre viață în urma acestei experiențe.

Ce este ”Învățăm fericirea”, proiectul de suflet al Elenei Gheorghe

”În fiecare zi simțeam că mă reechilibrez, am început să fac mișcare, mi-am schimbat alimentația și pur și simplu aveam o stare excelentă din toate punctele de vedere, psihic, fizic și emoțional. Jocul se regăsește în cartea ”The magic”, iar autoarea, Rhonda Byrne, a scris și celebra carte ”The secret”. Concluzia pe care am tras-o eu este că majoritatea afecțiunilor pornesc de la un conflict, de la o neîmplinire sau din pricina unei nemulțumiri profunde. Am salvat jocul pe Instagram, la repere, și am primit sute de mesaje de la persoane care au urmat programul și și-au schimbat viețile complet, în bine, după ce au fost în pragul divorțului sau în alte situații în care simțeau o presiune toxică. Până și sora mea l-a făcut, iar ea nu credea deloc în el, inițial”, a mai spus Elena.

Foarte mulțumită de efectul ”jocului magic”, Elena vrea să ajute și alți oameni să devină o variantă mai bună a lor și să-și facă viețile mai frumoase. În acest sens, artista a pregătit un proiect pe care-l va lansa în curând.

”Acum am un proiect care se numește ”Învățăm fericirea” în cadrul căruia arăt exact ce înseamnă ”jocul magic” pentru oamenii care nu au timp să citească tot ce am salvat eu la repere, pe Instagram. Este mult mai ușor să vezi exact cum se derulează. Proiectul este gata, dar îl voi prezenta la toamnă”, a declarat Elena Gheorghe, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Elena Gheorghe pregătește un spectacol de anvergură, cu muzică machedonească, la Sala Palatului

Elena Gheorghe, pe scenă

Îndrăgita solistă este, în prezent, în toiul pregătirilor pentru un spectacol grandios care va avea loc pe 24 mai, la Sala Palatului.

“Spectacolul este mult așteptat, mai ales că a venit cu doi ani întârziere. Ne era dor de concerte, de apropierea de oameni, de emoția reîntâlnirii, iar acum am intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru evenimentul de la Sala Palatului, care va avea loc pe 24 mai. Spectacolul va fi complex, cu multe surprize, iar oamenii care vor urca pe scenă, alături de mine, sunt cu totul și cu totul deosebiți”, a conchis cântăreața.