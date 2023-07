„Am fost plecat o lună” Cătălin Botezatu nu se uită la bani când vine vorba de vacanțe! Designerul a dezvăluit care a fost cea mai mare sumă pe care a plătit-o pentru un concediu de vis

In articol:

Cătălin Botezatu muncește foarte mult pentru a-și menține cariera de succes pe care o are în industria modei. Celebrul designer este mai tot timpul ocupat cu proiectele sale de pe plan profesional, iar când vine vorba despre relaxare, vedeta își permite orice aroganță. Lui Cătălin Botezatu îi place foarte mult să călătorească și să se distreze în locuri exotice, iar recent a dezvăluit care a fost cea mai mare sumă pe care a plătit-o pentru o vacanță exclusivistă.

Citește și: ”Nu îți trebuie mulți bani” Bianca Drăgușanu știe care este secretul succesului în dragoste. Ce le sfătuiește diva pe doamne și domnișoare, după ce și ea a trecut prin multe despărțiri

Cât a plătit Cătălin Botezatu pentru cea mai scumpă vacanță din viața sa [Sursa foto: Instagram]

Cât a putut Cătălin Botezatu să plătească pentru un sejur de lux

Celebrul designer nu se uită la bani atunci când plănuiește o vacanță. Cătălin Botezatu a povestit că cel mai scump concediu din viața sa a fost acum 10 ani, când a călătorit în mai multe țări, timp de o lună. Potrivit vedetei, vacanța exotică l-a costat în jur de 100 de mii de euro, dar s-a distrat pe cinste alături de prietenii săi.

Citeste si: Jasmine, cea mai votată concurentă de la „Bravo, ai stil”! Deși a avut o ținută proastă, a ajuns pe primul loc în topul telespectatorilor- kanald.ro

Citeste si: Două avioane s-au ciocnit în aer! Incidentul a fost filmat. Primele informații oficiale| VIDEO- stirileprotv.ro

Citește și: „Singură” Mulți s-au întrebat de ce Lavinia Pîrva nu a mai apărut alături de Ștefan Bănică Jr. în poze. Ultima postare a brunetei i-a făcut pe fani să reacționeze imediat

„Cred că am fost acum vreo 7-8 ani, am fost plecat o lună și ceva în America de Sud, cred că sunt mai mult, cred că 10 ani, am mers până în Brazilia, Argentina, Țara de Foc, Patagonia, în Insula Paștelui, erau prețurile mai mici atunci. Cred că acum s-ar fi ridicat la peste 100 și ceva de mii de euro această vacanță, am fost cu mai mulți prieteni”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Spynews.ro.

Citește și: ”Nu mă așteptam” Liviu Vârciu dă din casă după prima vacanță de familie, în formulă de 4. Unde și-a dus prezentatorul copiii și iubita?

Citeste si: „Părinții soțului nu au vrut cu niciun chip să-i dea fetele, motiv pentru care am solicitat intervenția poliției.” Dana Roba și-a văzut fetițele pentru prima oară, de la teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 iulie. Ce sărbătoare e duminică?- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

Deși vacanțele sale au fost întotdeauna speciale și extrem de scumpe, Cătălin Botezatu a recunoscut că nu a fost ferit de evenimente neplăcute. Celebrul designer a avut parte și de câteva peripeții, pierzându-și de câteva ori bagajele. Totuși, concediile sale au avut finaluri fericite, căci și-a recuperat lucrurile rapid.

„Se întâmplă, nu cred că e om care să nu-și piardă vreodată bagajul, dar întotdeauna au sosit, niciodată n-am avut neșansa asta să nu îl mai văd niciodată, să se piardă”, a mai povestit Cătălin Botezatu.