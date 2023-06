”Nu mă așteptam” Liviu Vârciu dă din casă după prima vacanță de familie, în formulă de 4. Unde și-a dus prezentatorul copiii și iubita?

In articol:

Liviu Vârciu are 42 de ani și poate spune că până la această vârstă a realizat cam tot ce și-a dorit, ducând acum o viață la care unii pot doar visa, căci nu îi lipsește absolut nimic.

Este cunoscut la scară largă, fiind prezentator, cântăreț, actor, scenarist, dar și un iubit de nota zece și tatăl a trei copii.

Liviu Vârciu și-a dus familia în Turcia

Pe Carmina o are din relația cu Ami Teiceanu, iar mama celor doi minori este Anda Călin. Pe cei trei din urmă, copiii și Anda, Liviu Vârciu i-a dus recent într-o vacanță peste hotare.

Cu toții, de la mic la mare, pentru prima dată, spune prezentatorul, au plecat în Turcia. Mai mult decât atât, tot pentru prima dată au fost și părinți singuri, cu normă întreagă. Și asta pentru că nu au luat cu ei niciun ajutor, lucru care i-a cam costat.

Însă, spune Liviu Vârciu, spre surprinderea sa, vacanța nu a fost una foarte stresantă, s-au descurcat cu ambii copii, dar nici nu poate spune că a revenit pe meleaguri românești mult mai odihnit.

Nu a cântat, a profitat de timpul liber pe care l-a avut pentru a și-l petrece cu familia, dar recunoaște că, deși s-a relaxat pe ici, pe colo, o vacanță cu doi copii mici, de 3 și respectiv 6 ani, este obositoare.

Însă, privindu-și familia, prezentatorul spune că a meritat tot efortul și concluzionează că au avut parte de o escapadă frumoasă.

„Am fost în Antalya, eu cu Anda și cu cei doi copii ai noștri. Pentru prima oară am fost împreună cu ambii copii, nu mă așteptăm să fiu mai stresat, dar nici odihnit nu am venit. Am fost noi doi, fără bone sau alte ajutoare cu noi. A fost obositor, dar frumos, a fost căldură mare și doar m-am relaxat, nu am cântat”, a dezvăluit Liviu Vârciu, conform Click.