„Am luat decizia să ne despărțim, că nu merge” Ileana Sterp a spus adevărul despre căsnicia cu Daniel Aloman. Au fost separați luni de zile

Ileana Sterp și Daniel Aloman și-au unit destinele cu mai mult de trei ani în urmă. Cei doi sunt fericiți și la fel de îndrăgostiți ca în prima zi.

Pentru că formează de ceva timp un cuplu, Ileana a mărturisit că relația pe care o are cu Daniel i-a deschis ochii asupra unor aspecte, printre care și diferența enormă din punct

de vedere al comportamentului care există între alesul inimii sale și tatăl ei.

Sora lui Culiță Sterp a mărturisit cum a evoluat relația pe care o are cu soțul ei. [Sursa foto: Captură foto]

Ileana Sterp, mărturisiri uluitoare despre modul în care viața ei s-a schimbat după ce l-a întâlnit pe Daniel

Sora lui Culiță Sterp a dezvăluit că soțul ei are o mulțime de calități.

De când l-a cunoscut, aceasta spune că a observat că nu toți bărbații au aceeași atitudine pe care a avut-o tatăl ei față de copiii săi.

„Am învățat că un bărbat poate fi mai sensibil decât mi-am putut eu imagina. Arătând lucrul ăsta, soțul meu îmi dă lecții de bunătate zilnic. E un om atât de sensibil și de bun, încât eu nu mă gândeam că există bărbați așa. Comparația asta pot să o fac între ei. Mă uit la Dani câtă iubire îi arată Carlei, poate și tatăl meu simțea, dar nu arăta. E foarte important să arătăm ce avem în suflet, că altfel cum să știe persoana de lângă noi ”, a dezvăluit Ileana Sterp în cadrul unui interviu.

Sentimentele pe care i le poartă lui Daniel sunt atât de puternice încât sora lui Culiță Sterp a dezvăluit că pentru a fi cu acesta a trecut peste anumite convingeri.

„Înainte să îl cunosc pe soțul meu eram foarte convinsă că nu o să am niciodată o relație cu un bărbat mai scund decât mine și de altă religie. Lucrurile astea s-au întâmplat. Dani este și mai scund și provine dintr-o familie de oameni ortodocși. Întra-adevăr, la începutul relației, am avut așa discuții pe tema asta. Eu înțeleg orice, îi înțeleg foarte bine crescutul într-o familie de ortodocși și cu educația respectivă. La un moment dat am luat decizia să ne despărțim, că nu merge. Ne-am despărțit câteva luni și în lunile astea mă gândeam tot mai mult la el. Îmi doream tot mai mult prezența lui și atunci am realizat că nu religia e cea care contează. Sunt întrebată foarte des ce religie sunt. Până în prezent am tot evitat să răspund întrebărilor, pentru că eu nu consider că fac parte dintr-o religie. Eu consider că sunt copilul lui Dumnezeu, că am o relație faină, pe care o simt zilnic, în orice secundă și cam atât”, a mai spus aceasta.

Ileana Sterp [Sursa foto: Captură foto]

